إيلاف من لندن: هو يوم "تقرير المصير" في بريطانيا بالمفهوم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا في الانتخابات قد لا تغيب الابتسامات، هذا هو ملخص ما يحدث في المملكة المتحدة التي تنتخب اليوم، وسط اقبال كبير على مراكز التصويت.

فقد توجه أكثر من 30 مليون بريطاني إلى صناديق الاقتراع، وسوف يكون ظهور أول إشارة للنتائج عند الساعة 10 مساءً بالتوقيت اللندني، حيث يتدفق ملايين البريطانيين إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد للإدلاء بآرائهم في واحدة من أكثر الانتخابات العامة المرتقبة على الإطلاق.

سوناك وستارمر

لا يزال كل من ريشي سوناك والسير كير ستارمر يكافحان للفوز بأصوات الناخبين المتبقين الذين لم يحسموا أمرهم قبل ساعات فقط من إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 10 مساءً.

وسوف يتوجه رئيس حزب العمال السير كير إلى داونينج ستريت بأغلبية ساحقة بينما يقاتل المحافظون لتجنب الهزيمة الكاملة.

لكن الاستطلاع الأخير للحملة أظهر تراجع حزب العمال بخمس نقاط عن الأسبوع الماضي بنسبة 37% من الأصوات، وفقاً لتقرير "الصن" اللندنية.

وإذا كان استطلاع إبسوس صحيحا، فقد يفوز حزب الإصلاح في المملكة المتحدة بزعامة نايجل فاراج بحوالي 13 مقعدا في مجلس العموم.

وينذر الاستطلاع بيوم الهزيمة الكبيرة لحزب المحافظين، الذي من المتوقع أن يحصل على أدنى نسبة من الأصوات منذ السبعينيات.

من السابعة صباحاً

افتتح التصويت في الساعة 7 صباحًا وسيغلق في الساعة 10 مساءً، وقد وصل سوناك أولاً هذا الصباح مع زوجته أكشاتا مورتي للإدلاء بصوتهما.

وصلوا إلى دائرة سوناك الانتخابية في نورثاليرتون، شمال يوركشاير، لتقديم أصواتهم في قاعة قرية كيربي سيجستون.

يُعتقد أن حوالي خمس الناخبين قد صوتوا بالفعل عبر البريد، على الرغم من أن التعطيل في البريد الملكي يعني أن بعض الأشخاص لم يصوتوا، وسيحشد زعماء الأحزاب الرئيسية قواتهم مرة أخيرة اليوم على الرغم من عدم السماح لهم بالظهور على موجات الأثير بسبب قواعد البث الصارمة في يوم الاقتراع.

نهاية حقبة استمرت 14 عاماً

يمكن أن تضع الانتخابات نهاية لـ 14 عامًا من حكم حزب المحافظين بعد أن فشلت مقامرة السيد سوناك في الانتخابات المبكرة في إنعاش حظوظ الحزب.

يعد فوز حزب العمال المتوقع بمثابة تحول كبير عما كان عليه قبل خمس سنوات عندما تعرض الحزب لأسوأ هزيمة له منذ عام 1935 في عهد جيريمي كوربين.

فضائح حملة "المحافظين"

ويتعرض سوناك لمزيد من الضغوط من حزب الإصلاح في المملكة المتحدة بقيادة نايجل فاراج، وحزب الديمقراطيين الأحرار بقيادة السير إد ديفي.

وقد تعرض حزب المحافظين لانتقادات شديدة بسبب إدارته لواحدة من أكثر الحملات كارثية في تاريخ الحزب، وتضمنت سلسلة من الأخطاء الغريبة، بما في ذلك العودة مبكرا من احتفالات يوم الإنزال وفضيحة المراهنات.

ذكاء السير كير

أدار السير كير حملة حذرة وكشف النقاب عن بيان "لا مفاجآت" تعهد فيه بعدم رفع المعدلات الرئيسية للتأمين الوطني أو ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.

هناك 650 مقعدًا معروضًا للتنافس عليها في هذه الانتخابات - لكن عددًا قليلًا فقط من المقاعد سيغير كيفية تشكيل البرلمان خلال السنوات الخمس المقبلة.