إيلاف من لندن: تعتبر الانتخابات البريطانية العامة التي انطلقت اليوم الخميس، هي الأولى التي سيحتاج فيها جميع الناخبين إلى تقديم بطاقة هوية من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وهناك 22 نوعًا مختلفًا من بطاقات الهوية التي يمكن للناخب استخدامها، وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم بطاقة هوية تحمل صورة، تتوفر شهادات هيئة الناخب - ولكن يجب أن تكون قد تقدمت بطلب بحلول 26 يونيو.

أنواع الهويات

وحسب الإجراءات القانونية، سيتم قبول معظم أشكال بطاقة الهوية الحالية، بما في ذلك:

رخصة قيادة بطاقة ضوئية من المملكة المتحدة أو أيرلندا الشمالية (كاملة أو مؤقتة)

رخصة قيادة صادرة عن الاتحاد الأوروبي أو النرويج أو أيسلندا أو ليختنشتاين أو جزيرة مان أو أي من جزر القنال

جواز سفر المملكة المتحدة

جواز سفر صادر عن الاتحاد الأوروبي أو النرويج أو أيسلندا أو ليختنشتاين أو إحدى دول الكومنولث

بطاقة المرور (نظام المعايير الوطنية لإثبات السن)

الشارة الزرقاء

تصريح الإقامة البيومترية (BRP)

بطاقة هوية الدفاع (نموذج MOD 90)

بطاقة الهوية الوطنية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أو النرويج أو أيسلندا أو ليختنشتاين

بطاقة الهوية الانتخابية لأيرلندا الشمالية

شهادة سلطة التصويت

وثيقة الناخب المجهول

بطاقات السفر

سيتم أيضًا قبول بطاقات السفر التالية:

تذكرة حافلة لكبار السن

بطاقة حافلة لشخص معاق

بطاقة أويستر 60+

بطاقة مرور الحرية لكبار السن

بطاقة الاستحقاق الوطنية الاسكتلندية (NEC)

بطاقة السفر الويلزية الميسرة بعمر 60 عامًا أو أكثر

بطاقة السفر الويلزية الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة

أيرلندا الشمالية جواز سفر

التصويت كوكيل

ولا يزال بإمكان الناخبين استخدام بطاقة هوية تحمل صورة قديمة، طالما أنها لا تزال تشبههم والاسم هو نفسه المستخدم للتسجيل للتصويت.

وسيحتاج من يصوّت كوكيل لشخص ما إلى أخذ بطاقة هويته الخاصة إذا كان يصوت نيابة عن شخص آخر.