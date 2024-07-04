يتوجه الناخبون البريطانيون، اليوم الخميس 4 في تموز (يوليو)، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلين عنهم في مجلس العموم الجديد، في انتخابات تشير استطلاعات الرأي فيها إلى تراجع شعبية حزب المحافظين الحاكم لصالح حزب العمال المعارض، بعد 14 عاما قضاها المحافظون في السلطة.

يُدعى الناخبون البريطانيون، وعددهم حوالي 46 مليونا، لاختيار نائب عن المنطقة التي يعيشون فيها، ليصبح واحدا من 650 نائبا برلمانيا.

فماذا نعرف عن الانتخابات البريطانية المرتقبة؟

فيديو: حازم شاهين

