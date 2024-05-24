إيلاف من لندن: أكد زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ترشحه كمرشح مستقل عن مقاطعة إبسلينغتون نورث، مع إعلان عشرات النواب البريطانيين في مجلس العموم عن مختلف الأحزاب استقالاتهم وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

وبإعلانه عن هذا الترشح، ينهي كوربين اليساري الأحمر المتطرف، أشهرا من التكهنات حول مستقبله السياسي بعد أن تم تعليق عضويته في الحزب ومنعه فعليا من الترشح له مرة أخرى.

وقال كوربين لصحيفة (إيسلينغتون تريبيون) إنه سيناضل من أجل الاحتفاظ بالمقعد الذي يمثله منذ 40 عامًا، مضيفًا: "علينا أن نقف وندافع عن حقوقنا".

مناشدة

وقال مناشدًا ناخبي حزب العمال مدى الحياة: "أنا هنا لتمثيل شعب إيسلينغتون نورث في شمال لندن، على نفس المبادئ التي دافعت عنها طوال حياتي: العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والسلام".

ومضى يقول إن "هذه المبادئ مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى"، متعهدا بالدفاع عن "بديل حقيقي لسنوات الفساد في حكومة المحافظين هذه" بما في ذلك تحديد الإيجارات، والملكية العامة للطاقة والمياه، وإلغاء هاتين سقف لإعانات الأطفال، واتفاق أخضر جديد، وسياسة خارجية أخلاقية تقوم على السلام وحقوق الإنسان".

وأضاف كوربين: "عندما تم انتخابي لأول مرة، قطعت وعداً بالوقوف إلى جانب ناخبي مهما حدث. وفي إيسلينغتون نورث، نفي بوعودنا".

وتعني هذه الخطوة أن كوربين لن يكون بعد الآن عضوا في حزب العمال، الذي انضم إليه قبل 50 عاما. وقال مصدر من حزب العمال لشبكة (سكاي نيوز): "نحن نركز على إعادة أكبر عدد ممكن من أعضاء البرلمان من حزب العمال".

يأتي هذا، بعد أن بدأ حزب العمال العملية الأسبوع الماضي للعثور على مرشحه الخاص لمقعد شمال لندن. وقام الحزب باختيار سيم مويما، عضو جمعية لندن، وبرافول نارغوند، عضو مجلس إيسلينغتون.

منع ترشيح كوربين

وكان السير كير ستارمر منع سلفه فعليًا من الترشح كمرشح لحزب العمال عندما اقترح اقتراحًا من الهيئة الحاكمة للحزب، اللجنة التنفيذية الوطنية (NEC)، الذي قال إن السيد كوربين "لن يتم تأييده من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات كمرشح لحزب العمل في الانتخابات العامة المقبلة".

وأشارت هيئة الحزب إلى الهزيمة الفادحة التي مني بها حزب العمال في الانتخابات العامة عام 2019 عندما جادلت بضرورة حظر ترشيحه، وقالت إن فرص الحزب في الحصول على أغلبية في مجلس العموم "ستتضاءل بشكل كبير" إذا تم تأييده.

وكان تم انتخاب السيد كوربين لأول مرة لتمثيل إيسلينغتون نورث في عام 1983 وفاز بها في كل من الانتخابات العشرة الماضية.

وكان كوربين نائبا بدون تمثيل لحزب العمال، منذ عام 2020 بعد رده على تقرير حول معاداة السامية داخل الحزب من قبل لجنة المساواة وحقوق الإنسان، والذي شعر السير كير وحلفاؤه بالتقليل من أهمية الحزب. أهمية المشكلة عندما كان قائدا.

التزام الصمت

وظل كوربين، البالغ من العمر 73 عاماً، ملتزماً الصمت بشأن مستقبله السياسي منذ ذلك الحين.

وأشارت التقارير منذ فترة طويلة إلى أنه سيترشح كمستقل، لكن قرار ريشي سوناك بالدعوة إلى انتخابات عامة يعني أنه كان عليه تقديم خططه لتأكيد ذلك.

وقالت تتقارير إن إعلان كوربين الترشح سيشكل صداعًا للسير كير مع بدء الحملة الانتخابية.

وفي حين يتوقع الكثيرون أن يصبح السير كير رئيس الوزراء المقبل، فإن المنافسة في إيسلنغتون يمكن أن توفر إلهاءً غير مرحب به. وكان كوربين فاز بمقعد هذه الدائرة بأغلبية مريحة في كل انتخابات ويحظى بشعبية كبيرة بين أعضاء حزب العمال المحليين.