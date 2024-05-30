إيلاف من لندن: قال تقرير إن حزب الإصلاح في المملكة المتحدة قد يكون هو الفائز في أول انتخابات على منصة TikTok.

ويحظى الحزب بأكبر عدد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، متقدما مباشرة على حزب العمال المعارض الذي يحظى باستقطاب الناخبين متقدما على حزب المحافظين الحاكم.



لكن لا يقتصر الأمر على اختلاف أعداد متابعي الأحزاب، فكلها تستخدم استراتيجيات مختلفة للغاية لجذب المستخدمين. وإذا كانت هذه هي أول انتخابات على TikTok، فقد تتفاجأ بمن سيفوز.

منصات التواصل

وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز) فإنه على أحدث منصات التواصل الاجتماعي وأكثرها نشاطا، يمتلك حزب (الإصلاح) في المملكة المتحدة - الذي يميل تصويته إلى حد ما نحو كبار السن - أكبر عدد من المتابعين، 125.500، قبل حزب العمال الذي يبلغ 108.500.

لكن آخرين يلحقون بالركب بسرعة، وكيفية استخدامهم لها تكشف الكثير عن ساحة معركة رقمية رئيسية في هذه الانتخابات، وهي واحدة من الساحات الوحيدة التي لا يشتري فيها المال النفوذ.

لأن هذه منطقة جديدة. تقول كيت دوميت، أستاذة السياسة الرقمية بجامعة شيفيلد: "من الجدير بالذكر أن الأحزاب الثلاثة الرئيسية جديدة بالفعل على اللعبة".

سباق حزبي

لم يكن لأي حزب كبير حضور كبير على TikTok قبل الدعوة للانتخابات. وهم الآن يتسابقون لبنائها سريعًا.

وحقق حزب العمال نجاحًا من خلال نشر الكثير من مقاطع الفيديو واستخدام ميمات التفاعل السريع مثل هذه، والتي حصدت ملايين الإعجابات، مقارنة بحزب المحافظين، الذي نشر ثمانية مقاطع فيديو فقط حتى الآن، معظمها تظهر شخصيات بارزة في الحزب تتحدث أمام الكاميرا.

أو مقارنة بحزب الديمقراطيين الليبراليين، الذي أطلق حساب TikTok الخاص به يوم الثلاثاء فقط، ولديهم نفس النهج الثقيل مثل حزب العمال.

لماذا هذا مهم؟

يقول شون توبهام: "سأستثمر كل شيء في محتوى TikTok العضوي". "أعتقد أن هذه هي أفضل فرصة للاختراق وإشعال النار وجذب انتباه الناس لجميع الأسباب الصحيحة."

وكان السيد توبهام عمل مع حملات المحافظين السابقة وكانت مستشارته، توبهام غيرين، جزءًا من حملة الانتخابات العامة المنتصرة العام الماضي في نيوزيلندا.

ويضيف: إن "إشعال النيران" أمر مهم - ولهذا السبب أيضًا قد لا يكون عدد أتباع الإصلاح المثير للإعجاب مهمًا في النهاية.

ويقول توبهام: "لم يكن هذا هو المقياس حقًا على TikTok لأن المحتوى الخاص بك يمكن أن يشتعل بشكل عضوي ويقدم أداءً جيدًا حقًا". "لست بحاجة إلى أن يكون لديك 125000 متابع لتحصل على ما بين 10 إلى 20 مليون مشاهدة للفيديو.

ويتابع قائلا: "وهذا هو المكان الذي يمكن أو يجب أن يكون فيه التركيز على الحملات - إنشاء محتوى جيد يطغى على حجم ملفك الشخصي أو مدى وصوله المباشر."

رئيس وزراء نيوزيلندا

أقنع السيد توبهام، رئيس وزراء نيوزيلندا الحالي كريستوفر لاكسن، وهو في الخمسينيات من عمره، بعمل مقاطع فيديو بعنوان "استعد معي" (GRWM)، لكنه مزج ذلك أيضًا مع مقاطع فيديو سياسية أكثر جدية.

ويقول توبهام: "سيأتي إلينا رئيس الوزراء بعد بضعة أيام من الحملة الانتخابية، قائلاً إن الناس يأتون إليّ وأنهم يتعرفون علي فقط من خلال TikTok. لذلك يظهر أن هذا التخفيض لا يحدث فقط مع الناخبين الشباب أيضًا. هناك الكثير من الفئات السكانية في منتصف العمر وكبار السن يستخدمون TikTok بشكل متزايد للحصول على الأخبار والمعلومات الخاصة بهم، وهم يستخدمونه".

هناك أيضًا ديناميكية أخرى. بعد أن شهدت المشاكل التي واجهتها المنصات الأخرى، فرضت TikTok حظرًا شاملاً على الإعلانات السياسية.

وهناك ملايين الجنيهات التي رأيناها بالفعل تتدفق على Instagram وYouTube لا تعمل هنا. لذلك يصبح الوصول العضوي هو المفتاح.

وخلف الأبواب المغلقة، يمتلك كلا الطرفين الأدوات اللازمة لتعزيز هذا النطاق.

حزب المحافظين

كان المحافظون يضغطون بقوة على تطبيق Share 2 Win. إنه يجعل من السهل جدًا على المستخدمين مشاركة الرسائل من المقر الرئيسي لحزب المحافظين إلى منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة. والجدير بالذكر أن TikTok ليس واحدًا منهم.

كلما شاركت أكثر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، زادت العملات المعدنية التي تربحها، مع فرصة للقفز إلى أعلى قائمة المتصدرين.

حزب العمال البريطاني لديه تركيز مختلف قليلا. تعمل مجموعة الحملات الرقمية لحزب العمال على تطبيق WhatsApp وتوفر روابط للرسومات الوطنية والمحلية وتشجع الناس على إرسال قصصهم الخاصة ولماذا يصوت الناس لحزب العمال.

الباب الرقمي

لكن الفكرة لا تقتصر على مشاركة المحتوى المعتمد مركزيًا فحسب. وفي ندوة حديثة عبر الإنترنت عبر تطبيق Zoom، حول كيفية إتقان "طرق الباب الرقمي"، كانت النقاط الرئيسية هي مشاركة الرسائل بشكل عضوي ومن خلال مجموعات الأصدقاء والعائلة عبر الإنترنت، بدلاً من إعادة نشر مقاطع فيديو للسياسيين.

وكان عنوان إحدى الشرائح "اجعل الأمر شخصيًا"، بينما قدمت شريحة أخرى أربع نصائح لسرد قصة جيدة - إحدى النصائح هي "لا تكن سياسيًا أكثر من اللازم".

ويوضح البروفيسور دوميت: "إن مشاركة أصدقائك وعائلتك يمكن أن تكون أكثر إقناعًا من مجرد قول شيء يتم بثه من حزب سياسي".

ويقول: "وهنا يأتي دور المواد العضوية. إنه شيء ينبثق، كما تعلمون، وغالبًا ما يتم مشاركته من قبل شخص نعرفه، وبالتالي من المرجح أن يتردد صداها أكثر قليلاً".

تم إعداد هذا التقرير من موقع قناة (سكاي نيوز) على الرابط:

https://news.sky.com/story/reform-uk-may-be-winning-the-first-tiktok-election-13145329

