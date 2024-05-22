إيلاف من لندن: يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني عن موعد للانتخابات البرلمانية في الصيف، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الساعة 4.15 مساء اليوم الأربعاء.

ومن بين الحاضرين لاجتماع المجلس اللورد كاميرون وزير الخارجية وغرانت شابس، اللذين قطعا رحلات خارجية قصيرة "البانيا وليتوانيا" للتأكد من إمكانية تواجدهما في الجلسة.

وكان النائب ستيفن فلين، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في مجلس العموم، تساءل عن التكهنات بإمكانية إجراء انتخابات عامة في الصيف، وسط شائعات في وستمنستر بأن نوعًا من الإعلان قد يكون في المستقبل القريب.

ورداً على ذلك، قال ريشي سوناك: "ستكون هناك انتخابات عامة في النصف الثاني من هذا العام".

وتصاعدت التكهنات اليوم الأربعاء عن تحديد موعد الانتخابات، وقالت تقارير إن ريشي سوناك يستعد للاعلان عنه في في وقت لاحق - يُشاع أنه سيكون في 4 يوليو/تموز المقبل.

وفي حديثهم إلى الصحفيين السياسيين في وقت الغداء، رفض المتحدثون باسم رئيس الوزراء استبعاد الدعوة لإجراء انتخابات عامة اليوم، على الرغم من أن العديد من الصحفيين طلبوا ذلك.