إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيبقى نائبًا في البرلمان إذا خسر الانتخابات العامة، مؤكدا أنه "يحب" كونه عضوًا في البرلمان ويخطط للبقاء في المقاعد الخلفية إذا خسر الانتخابات العامة.

وقال رئيس الوزراء المحافظ، إن دائرته الانتخابية في شمال يوركشاير "رائعة" وسيبقى في البرلمان مهما كانت النتيجة عندما تذهب البلاد إلى صناديق الاقتراع.

وكانت هناك تكهنات بأن السيد سوناك، الذي عمل سابقًا في صندوق تحوط في كاليفورنيا، يمكن أن يتطلع إلى وظيفة في وادي السيليكون بينما يكافح المحافظون لمنافسة حزب العمال في المعركة الانتخابية المقبلة.

لكن عند سؤاله في برنامج "المرأة الفضفاضة" على قناة ITV عما إذا كان سيبقى في المقاعد الخلفية إذا خسر حزبه، قال النائب عن دائرة ريتشموند في شمال يوركشير: "بالطبع سأبقى. أحب أن أكون عضوًا في البرلمان. أحب ناخبي، أحب بيتي". في شمال يوركشاير."

وكان تم انتخاب السيد سوناك لأول مرة لعضوية البرلمان في عام 2015. وظل بعض أسلافه في مناصبهم بعد تنحيهم، بما في ذلك ليز تراس وتيريزا ماي.

رؤساء وزارات ابتعدوا

لكن آخرين من رؤساء الوزارات السابقين اختاروا الابتعاد عن حياتهم السياسية بعد الإطاحة بهم من المنصب الأعلى.

وتخلى ديفيد كاميرون عن مقعده بعد شهرين من استقالته بسبب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه لا يريد أن يكون "مصدر إلهاء"، بينما انسحب بوريس جونسون بشكل كبير من دائرته الانتخابية في أوكسبريدج احتجاجاً على نتائج تحقيق برلماني بشأن ما إذا كان قد كذب في حفلات داونينغ ستريت خلال إجراءات كورونا.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها السيد سوناك على ما سيفعله إذا لم يفز المحافظون في الانتخابات.

الانتخابات المحلية

وبعد تعرض حزب المحافظين لهزيمة ساحقة في الانتخابات المحلية في وقت سابق من هذا الشهر، اعترف سوناك بأن هذا السيناريو كان محتملا، لكنه استمر في الإصرار على أن النتيجة "ليست نتيجة ضائعة" وسط توقعات بفوز حزب العمال الساحق.

ولم يحدد سزناك موعدا للانتخابات المقبلة، لكنه أخبر لجنة "المرأة الفضفاضة" أن سياساته "بدأت في إحداث فرق" ولكن "لم نصل إلى هناك بعد" فيما يتعلق بالتقدم الذي يريد تحقيقه قبل الذهاب إلى الانتخابات.

وهو يردد لغة مماثلة لتلك التي استخدمها اللورد ديفيد كاميرون، الذي قال لشبكة (سكاي نيوز) في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المحافظين بحاجة إلى مزيد من الوقت "لإظهار نجاح الخطة".

نوفمبر والانتخابات

وبينما يُنظر إلى نوفمبر على أنه الشهر الأكثر احتمالا لإجراء الانتخابات، فمن الممكن إجراؤه في وقت متأخر من يناير 2025.

ويقع القرار في النهاية على عاتق السيد سوناك، الذي رفض المطالب بتغيير المسار السياسي بعد أن تعرض حزب المحافظين لهزيمة في الانتخابات المحلية، وخسر ما يقرب من 500 مقعد في المجلس، وعمدة ويست ميدلاندز ودائرة بلاكبول الجنوبية الانتخابية.

وقال سوناك للجنة إنه "مصمم أكثر من أي وقت مضى على أن يظهر للجمهور أن ما نقوم به يحدث فرقا" في قضايا تشمل الاقتصاد والهجرة.

وقال "سأعود بكل سرور وأتحدث إليكم خلال الانتخابات. لكنني أركز على ذلك، أركز على اختيار تلك الانتخابات، لقد مررنا بالكثير ولكنني أعتقد أن الأشياء التي نقوم بها بدأت في إحداث فرق. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، بالطبع."

