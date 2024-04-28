إيلاف من لندن: مع تصاعد التكهنات حول موعد الانتخابات البرلمانية العامة في المملكة المتحدة، لم يستبعد رئيس الوزراء ريشي سوناك إجراءها في يوليو/تموز.

وفي مقابلة مع قناة (سكاي نيوز)، اليوم الأحد تم الضغط على رئيس الوزراء خمس مرات من قبل مقدم البرنامج الصباحي تريفور فيليبس بشأن الموعد بعد أن كرر أن التصويت سيتم في النصف الثاني من العام.

وقال رئيس الوزراء البريطاني مرارا وتكرارا إن "افتراضه العملي" هو أن الانتخابات ستجرى في النصف الثاني من هذا العام، وأن القانون نص على أن آخر موعد هو يناير 2025.

لكن بينما توقع العديد من المعلقين إجراء تصويت في الخريف، قال تريفور فيليبس من سكاي نيوز لسوناك إن ذلك قد يعني في وقت مبكر من شهر يوليو.

وقال رئيس الوزراء: "حسنًا، عندما يتعلق الأمر بالانتخابات العامة، كنت واضحًا جدًا بشأن ذلك عدة مرات". وتابع: "ومرة أخرى، لن أقول أي شيء أكثر مما قلته بالفعل، لقد كنت واضحًا جدًا بشأن ذلك".

لا ندم

وخلال المقابلة، رفض سوناك الكشف عما إذا كان سيشعر بأي ندم إذا خسر الانتخابات العامة المقبلة. وقال: "أنت تركز مرة أخرى على كل هذه الأمور الشخصية. أنا أركز على تقديم الخدمات للبلاد".

واضاف: "ما أفعله هو الاستيقاظ كل يوم وبذل قصارى جهدي لتقديم الأشياء التي تهمهم وتهمني للناس."

وفي معرض توضيحه لالتزاماته الأخيرة بإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وخفض الضرائب وزيادة الإنفاق الدفاعي، وكذلك تمرير مشروع قانون رواندا الخاص به عبر البرلمان في محاولة لمعالجة معابر القوارب الصغيرة، قال السيد سوناك: "هذا هو جوهر ما تسعى إليه هذه الحكومة". حول وماذا ستفعل في المستقبل.

خيار واضح

واضاف سوناك: "وعندما تأتي الانتخابات، سيكون هناك خيار واضح، لأن حزب العمال حاول إحباط مشروع قانون رواندا، لأنهم لا يؤمنون بإيقاف القوارب، وخطتهم الاقتصادية ستزيد الضرائب على الناس".

وأشار إلى أن حزب العمال المعارض "لم يقل إنه سيستثمر المزيد في دفاعنا وهو بالتأكيد لا يوافق على إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية لدينا لدعم الناس في العمل."

وقال حزب العمال إنه يريد مطابقة الزيادة في الإنفاق الدفاعي عندما تسمح الظروف المالية بذلك، ووعد بإلغاء مشروع قانون رواندا إذا وصل إلى السلطة.

