إيلاف من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه أجرى محادثة هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني صباح اليوم الأحد.

وقال سوناك إنه أكد في المحادثة على دعم المملكة المتحدة القوي للأمن الأردني والأمن الإقليمي على نطاق أوسع، في مواجهة التهديدات الأخيرة. وقال إن التصعيد الكبير لن يكون في مصلحة أحد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن تركيز المملكة المتحدة يظل منصبا على إيجاد حل للأزمة في غزة. وتواصل المملكة المتحدة العمل من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية فورية لإيصال المزيد من المساعدات وإعادة الرهائن إلى وطنهم بأمان، مما يؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام على المدى الطويل.

مساعدات غزة

وخلال الاتصال ناقش الزعيمان الجهود المشتركة لزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة بشكل كبير، مع مشاركة المملكة المتحدة في عمليات إسقاط المساعدات بقيادة الأردن وممر بري إنساني إلى غزة، بالإضافة إلى ممر المساعدات البحرية من قبرص.

وقال رئيس الوزراء إن الهدف النهائي للمملكة المتحدة يظل هو حل الدولتين القابل للتطبيق للإسرائيليين والفلسطينيين، واتفق القادة على أهمية دعم السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها لتحقيق الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

