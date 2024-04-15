إيلاف من لندن: انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، النائب العائد للبرلمان جورج غالاوي لفشله في إدانة الهجوم على إسرائيل وتصرفات حماس.

كان النائب الجديد عن دائرة روتشديل، جورج غالاوي، طرح سؤالاً على رئيس الوزراء، بعد إلقاء الأخير بيانا عن الوضع في الشرق الأوسط، غداه الهجوم الصاروخي الإيراني ضد إسرائيل.

وقال غالاوي إنه "لا توجد كلمة واحدة في بيان رئيس الوزراء الذي يدين التدمير الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، وهو ما يقول إنه السبب وراء مهاجمة إيران لإسرائيل.

وهاجم غاولاوي ايضا موقف حزب العمال المعارض لعدم ذكره لذلك أيضًا.

وقال إنه من غير المرجح أن تستمع إيران إلى ريشي سوناك "عندما احتلت بريطانيا إيران، ونهبت ثرواتها، وأطاحت بحكومتها الاشتراكية الديمقراطية الوحيدة في حياتي".

وكان غالاوي يشير بذلك إلى إطاحة حكومة إيران برئاسة محمد مصدق في خمسينيات الماضي في العهد الشاهنشاهي.

وبعد أنهى غالاوي مدخلته، سُمعت ضحكات من أعضاء البرلمان في جميع أنحاء القاعة.

ورد سوناك، على المداخلة بالقول: إن الضربة الإسرائيلية في دمشق "ليست مبررًا على الإطلاق لإطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصاروخ من دولة ذات سيادة تجاه إسرائيل".

وأضاف رئيس الوزراء: "لم يُدن [السيد غالاوي] ولو مرة واحدة ما فعلته حماس في المنطقة يوم 7 أكتوبر، وفي الحقيقة هناك تكافؤ بين هذه الأشياء على الإطلاق، والاقتراح بخلاف ذلك هو ببساطة خطأ".