إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن إيران أظهرت نياتها و"ألوانها الحقيقية"، وأن المملكة المتحدة تعمل مع حلفائها من أجل "تهدئة" الوضع.

جاء ذلك في كلمة لسوناك أمام مجلس العموم، اليوم الإثنين، بعد أن هاجمت إيران إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع، أطلقت طهران أكثر من 300 قذيفة على إسرائيل، في ما قالت إنه رد على غارة على قنصليتها في سوريا.

وساعدت المملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا والأردن، في إسقاط الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقت على إسرائيل

وأصر رئيس الوزراء أيضًا على أن جهود المملكة المتحدة تركز على ضمان وقف القتال وإدخال المساعدات إلى غزة وأكد أنه يجب على جميع الأطراف ضبط النفس".

وبدأ رئيس الوزراء بيانه بإدانة تصرفات إيران بعد أن أطلقت مئات الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية على إسرائيل مساء السبت.

أزمة جديدة

وقال إن إيران تسعى إلى "إغراق الشرق الأوسط في أزمة جديدة".

وأضاف أن الهجوم كان "غير مسبوق"، ويضيف أنه لو نجح، لكانت "تداعيات الأمن الإقليمي وخسائر المواطنين الإسرائيليين كارثية".

وقال سوناك إن المملكة المتحدة دمرت "عددا من الطائرات الإيرانية بدون طيار" التي كانت تستهدف إسرائيل، وقدمت "دعما استخباراتيا واستطلاعيا هاما" خلال العملية التي قادتها الولايات المتحدة.

وأضاف رئيس الوزراء إن إيران "أظهرت ألوانها الحقيقية" وهي "عازمة على زرع الفوضى في ساحتها الخلفية"، في حين أن هدف المملكة المتحدة هو الأمن والاستقرار.

وأكد: "نريد أن نرى الهدوء يسود ونحن نوجه كل جهودنا الدبلوماسية لتحقيق هذه الغاية"، مضيفًا أن مجموعة السبع "ناقشت المزيد من الإجراءات الدبلوماسية التي سنعمل معًا لتنسيقها في الأيام القليلة المقبلة".

وقال سوناك إنه "سيتحدث قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو للتعبير عن تضامننا مع إسرائيل في مواجهة هذا الهجوم، ولمناقشة كيف يمكننا منع المزيد من التصعيد".

وأضاف: "يجب على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس"، مشددا على أن إسرائيل تحظى "بدعمنا الكامل". وقال رئيس الوزراء إنه من "المهم" أن يساعد جيران إسرائيل في وقف الهجوم الإيراني، الذي "يحمل أملا ثمينا للمنطقة".

حل الدولتين

وأكد مجددا دعم المملكة المتحدة لحل الدولتين في المنطقة، ودعا إلى إنهاء الصراع في غزة. وقال: "حماس، بدعم من إيران، هي التي بدأت هذه الحرب"، منتقدا حماس لرفضها اتفاقا لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ودعا السيد سوناك أيضًا إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط الأزمة التي يواجهها المدنيون.

وفي تكريمه لثلاثة عمال إغاثة بريطانيين قتلوا في غارة إسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر، وصفهم بأنهم "أبطال".

وفي الختام، قال رئيس الوزراء إن الهجوم الإيراني كان أحد "النظام الاستبدادي"، وأشار إلى أن نفس الطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها على إسرائيل أطلقتها روسيا على أوكرانيا. لكنه قال إن المملكة المتحدة "تواجه تلك التهديدات" في جميع أنحاء العالم.

