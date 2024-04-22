إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني إن أولى رحلات الترحيل إلى رواندا ستغادر "خلال 10 إلى 12 أسبوعا"، وذلك قبل ساعات من تصويت مجلس العموم على تشريع الطوارئ الخاص بالترحيل.

وقال ريشي سوناك خلال مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت، قبل ساعات من تصويت مجلس العموم مساء اليوم على مشروع القانون لن توقفنا أي محكمة أجنبية من إقلاع رحلات الترحيل، وذلك في وفي انتقاد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي منع حكمها أول رحلة جوية إلى رواندا من الإقلاع في صيف عام 2022.

وكان ريشي سوناك للتو خططًا لتفعيل مخطط رواندا، والذي من المتوقع أن يمر عبر البرلمان في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وقال ريشي سوناك إن الفرق في جميع أنحاء الحكومة "تعمل جاهدة لتحقيق هذا التغيير الحقيقي في قواعد اللعبة" - مع وجود مطار على أهبة الاستعداد وحجز طائرات تجارية مستأجرة لإنزال الرحلات الأولى إلى الدولة الأفريقية.

وعاد مشروع القانون المثير للجدل إلى مجلس العموم بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية، والتي شهدت تعبير اللوردات عن معارضتهم للمقترحات من خلال سلسلة من التعديلات التي لا يقبلها رئيس الوزراء.

وتعهد سوناك الأسبوع الماضي بأن اليوم سيكون هو اليوم الذي تم فيه تمرير مشروع القانون أخيرًا إلى البرلمان، وقال للصحفيين إنه لن يكون هناك "مزيد من المراوغة، ولا مزيد من التأخير".

رادع لا غنى عنه

ووصف رئيس الوزراء خطته - التي ستشهد إرسال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر طرق غير نظامية إلى رواندا بدلاً من ذلك - بأنها "رادع لا غنى عنه" يزيل الحافز للناس للقيام بعبور القناة الخطير.

وبعد أن وعد بأن الرحلة الأولى ستقلع في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا، وهو ما قال إنه متأخر عما كان يود، استهدف حزب العمال، الذي اتهمه بعرقلة مشروع القانون في مجلس اللوردات بسلسلة تعديلاتهم.

وردا على سؤال عما إذا كان تمرير مشروع القانون المحتمل سيكون "لحظة نجاح" بالنسبة له، أجاب سوناك: "النجاح هو عندما يتم إيقاف القوارب. هذا ما تتوقعه البلاد، وهذا ما تتوقعه الحكومة وأنا". ملتزمون بالتسليم".

العمليات الحساسة

وبينما رفض الخوض في تفاصيل العمليات "الحساسة"، فقد حدد رئيس الوزراء عددًا من الإجراءات التي كانت الحكومة تتخذها للتحضير لإقلاع الرحلات الأولى.

وأضاف أن هناك الآن 2200 مكان احتجاز، وأنه تم تدريب 200 أخصائي متخصص في القضايا لمعالجة المطالبات بسرعة. وأضاف أنه تم توفير حوالي 25 قاعة محكمة وسيوفر 150 قاضيًا 5000 يوم جلوس.

وقال سوناك أيضًا إن هناك 500 "فرد مدربين تدريبًا عاليًا ومستعدين لمرافقة المهاجرين غير الشرعيين على طول الطريق إلى رواندا، مع تدريب 300 آخرين في الأسبوع المقبل".

وخلص سوناك إلى القول: "هذه واحدة من أكثر المساعي التشغيلية تعقيدًا التي نفذتها وزارة الداخلية". "لكننا مستعدون، والخطط جاهزة وستنطلق هذه الرحلات مهما حدث".

