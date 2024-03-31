إيلاف من لندن: أعطى استطلاع للرأي نشر اليوم الأحد في لندن، توقعات سيئة بالنسبة لحزب المحافظين الحاكم بزعامة ريشي سوناك في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ووفقا للاستطلاع، يواجه حزب المحافظين، أسوأ نتيجة في تاريخه، إذ محتمل أن يفوز فقط بأقل من 100 مقعد في الانتخابات العامة.

وقالت (سكاي نيوز) إنه تم إجراء الاستطلاع الذي شمل 15.029 شخصًا بالغًا بواسطة شركة (سورفيشن – Survation) الذي تم استخدامه في تقسيم كل مقعد على حدة، لوضع نموذج للنتائج على مستوى الدوائر الانتخابية، في الفترة ما بين 8 و22 مارس.

وقال الاستطلاع إن حزب المحافظين سيفوز في 98 دائرة انتخابية فقط في إنكلترا وسيتم القضاء عليه في اسكتلندا وويلز.

حزب العمال

ومن الممكن أن يصل السير كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض إلى السلطة بفوز ساحق بـ 468 مقعدًا، وأظهر الاستطلاع حصول حزب العمال على 45%، مقابل 19 نقطة لحزب المحافظين الذي حصل على 26%.

ومنح الاستطلاع الحزب الوطني الاسكتلندي 41 مقعدا، والديمقراطيين الليبراليين 22 وبلايد سيمرو مقعدين.

يذكر أنه في عام 2019، حصل المحافظون على 365 مقعدًا، وحزب العمال 203، والحزب الوطني الاسكتلندي 48، والديمقراطيون الليبراليون 11، وأربعة مقاعد.

مقعد سوناك

ويشير الاستطلاع إلى أن رئيس الوزراء ريشي سوناك نفسه معرض لخطر خسارة دائرته الانتخابية، وهو مقعد ريتشموند ونورثاليرتون الجديد في شمال يوركشاير، حيث أن تقدمه على حزب العمال لا يتجاوز 2.4٪.

ومن الممكن أيضًا إقالة العديد من الوزراء الآخرين، بما في ذلك المتنافسون المحتملون على القيادة.

وستفقد زعيمة المحافظين في مجلس العموم بيني موردونت ووزير الداخلية جيمس كليفرلي ووزير الدفاع غرانت شابس مقاعدهم، وفقا للدراسة التي أجرتها مجموعة الحملات الدولية "الأفضل لبريطانيا".

ومن المرجح أن تحتفظ وزيرة الأعمال كيمي بادينوش بمقعدها، إلى جانب وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان ووزير الهجرة السابق روبرت جينريك.

لكن المستشار جيريمي هانت هو شخص آخر يمكن أن يتم التصويت عليه لأنه يتمتع بميزة 1٪ فقط على الديمقراطيين الليبراليين في مقعده الجديد في غودالمينغ وآش.

حزب الاصلاح

ويسلط الاستطلاع الضوء على التهديد الذي يشكله حزب الإصلاح البريطاني على المحافظين، والذي من المتوقع أن يأتي في المركز الثاني بسبعة مقاعد بنسبة 8.5% من إجمالي الأصوات.

ويشير نموذج للنتيجة المحتملة إذا لم يترشح حزب ريتشارد تايس، إلى أن المحافظين سيفوزون بـ 150 مقعدا - وهي لا تزال هزيمة ساحقة، ولكنها من المحتمل أن تمنح سوناك، أو على الأرجح بديله، فرصة أفضل لإعادة البناء.

وقالت الرئيسة التنفيذية لبريطانيا، ناعومي سميث: "مع إظهار استطلاعات الرأي أن أعدادا كبيرة من الناخبين يديرون ظهورهم لحزب المحافظين، فمن الواضح أن هذه ستكون انتخابات تغيير".

وفي إشارة إلى طموحات الإصلاح في المملكة المتحدة، كشف النائب عن حزب المحافظين، بوب سيلي، أنه قد تم الاتصال به للانشقاق إلى الحزب المرتبط بنايجل فاراج.

وكتب في صحيفة "ذا صن" يوم الأحد: "لقد قلت لا للإصلاح لأنني أؤمن بالولاء. أنا لا أهرب ولا أهرب، ولا ينبغي لنا أن نفعل ذلك".

وقال متحدث باسم الإصلاح للصحيفة: "إذا كان يريد رفض الفرصة الوحيدة المتاحة له لإنقاذ نفسه، فالأمر متروك له".