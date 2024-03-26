إيلاف من لندن: أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مساء الثلاثاء، تعديلا محدودا على حكومته بعد استقالة وزيرين في وقت سابق.

وبموجب التعديل، تم تعيين ليو دوكيرتي وزيرًا للقوات المسلحة بعد تأكيد رحيل جيمس هيبي، كما تم تعيين لوك هول وزيراً للتعليم والمهارات، في أعقاب رحيل روبرت هالفون، والذي تم الإعلان عنه بعد لحظات من رحيل السيد هيبي.

بالإضافة إلى ذلك، تم عين يشغل نوس غني وزيرا لشؤون أوروبا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، وأصبح كيفن هولينراكي وزيراً للدولة في وزارة الأعمال والتجارة.

وتم تعيين آلان ماك الآن في منصب وكيل وزارة الخارجية البرلماني في وزارة الأعمال والتجارة ومكتب مجلس الوزراء.

وكان وزيرا القوات المسلحة جيمس هيبي و المهارات والتدريب المهني والتعليم العالي روبرت هالفون استقالا من منصبيهما يوم الثلاثاء، وقال هالفون إنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة.

