إيلاف من لندن: أطلقت هيئة الاتصالات والبث في المملكة المتحدة (Ofcom) تحقيقًا فيما إذا كان ظهور رئيس الوزراء على قناة (GB News) قد انتهك قواعد الحياد.

وأجاب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على أسئلة حول مجموعة من المواضيع من جمهور برنامج "منتدى الشعب" الذي تبثه القناة، لكن المشتكين زعموا أنه لم يتم تقديم أي وجهة نظر بديلة.

وخلال البث، قال مقدم البرنامج ستيفن ديكسون إن الأسئلة تم طرحها من قبل الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم ولم يراها سوناك أو جي بي نيوز مسبقًا.

وقالت أوفكوم في بيان: "تلقينا حوالي 500 شكوى حول البرنامج الذي تم بثه على قناة (GB News) في 12 فبراير 2024".

واضافت: "نحن نجري تحقيقًا بموجب القاعدتين 5.11 و5.12 من قانون البث والتي توفر متطلبات إضافية للحياد الواجب للبرامج التي تتعامل مع المسائل المثيرة للجدل السياسي الكبير والمسائل الرئيسية المتعلقة بالسياسة العامة الحالية".

وتابعت هيثة الاتصالات: على وجه التحديد، تتطلب القاعدتان 5.11 و5.12 إدراج مجموعة واسعة بشكل مناسب من وجهات النظر الهامة وإيلائها الاعتبار الواجب في مثل هذه البرامج، أو في برامج مرتبطة بشكل واضح وفي الوقت المناسب.

شروط البث

ويحدد قانون البث في هيئة الاتصالات (Ofcom) القواعد التي يجب أن تلتزم بها البرامج التي يتم بثها على التلفزيون والراديو.

وقالت الهيئةإن شرط "الحياد الواجب" في مخرجات الشؤون الجارية لا يعني ضرورة منح نفس القدر من الوقت لوجهات النظر المتعارضة. ومع ذلك، يجب أن يتعرض الجمهور لطرق تفكير بديلة.

ويتم حاليًا التحقيق في عدد من العروض والبرامج الأخرى المتعلقة بالحياد التي تبثها قناة (GB News).

وفي سبتمبر العام الماضي، تبين أن القناة انتهكت هذه القواعد بعد إجراء مقابلة مع وزير الخزانة جيريمي هانت وردود الفعل من قبل زملائه من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، إستر ماكفي وفيليب ديفيز، حول بيان الخريف المقبل.

وقالت أوفكوم إن تحقيقها وجد أن البرنامج "يعكس بشكل ساحق وجهات نظر مختلف اتجاهات الرأي داخل حزب المحافظين" وأن القناة الإخبارية "فشلت في تمثيل مجموعة واسعة بشكل مناسب من وجهات النظر المهمة حول مسألة الجدل في قضية سياسية كبرى وإعطاء الوزن الواجب لها".

تقديم البرامج

وأصبحت قضية الشخصيات السياسية التي تقدم برامج موضوعية مثيرة للجدل بشكل متزايد مع تولي المزيد من النواب هذه الوظائف.

يذكر أن السياسي المحافظ السير جاكوب ريس موغ ونائب رئيس حزب المحافظين الحالي لي أندرسون يقدمان برامج على قناة جي بي نيوز، في حين بدأت وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس في استضافة برنامج على قناة (TalkTV) قبل أن تستقيل من منصب عضو البرلمان.

ويستضيف وزير خارجية الظل في حزب العمال ديفيد لامي أيضًا برنامجًا على قناة إل بي سي (LBC) اللندنية.