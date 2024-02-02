إيلاف من لندن: وصف رئيس الوزراء البريطاني يصف الهجوم الكيميائي بجنوب لندن يوم الأربعاء بـ"المروع"، مؤكدا على ضرورة عدم بقاء المجرمين في المملكة المتحدة.

وقال ريشي سوناك إن أفكاره "أولاً وقبل كل شيء" مع الضحايا وعائلاتهم، وأضاف أيضًا أنه لا يعتقد أن "المجرمين الأجانب يجب أن يكونوا قادرين على البقاء" في المملكة المتحدة.

حق اللجوء

جاء موقف رئيس الوزراء، عندما سئل عن الأخبار التي تفيد بأن مرتكب جريمة جنسية تم مطاردته بسبب الهجوم الكيميائي قد مُنح حق اللجوء للبقاء في المملكة المتحدة على الرغم من إدانته.

وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء: "إنه يود أن يعرب عن شكره لخدمات الطوارئ على الاستجابة السريعة للغاية لموقع الحادث والضباط الخمسة الذين أصيبوا في الحادث".

ولم يعلق المسؤول على وضع الهجرة للمشتبه به عبد الشكور ايزيدي بينما يجري تحقيق الشرطة المباشر. لكنه قال، على نطاق أوسع، إن "رئيس الوزراء لا يعتقد أن المجرمين الأجانب يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في البلاد، مما يعرض الجمهور للخطر".

وأشار إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة في قانون الجنسية والحدود وقانون الهجرة غير الشرعية.

ووضع هجوم كلابهام الكيميائي يوم الأربعاء "أسئلة كبيرة" للحكومة - مع ظهور المزيد من التفاصيل حول الجرائم الجنسية التي ارتكبها المشتبه به في الهجوم.

لاجئ من افغانستان

والأسئلة التي أمام وزارة الداخلية تدافعت بعد أن تبين أن المشتبه به في هجوم كلابهام (Clapham) الكيميائي، الأفغاني الأصول عبد الشكور إيزيدي، قد مُنح اللجوء إما في عام 2021 أو 2022، على الرغم من ارتكابه جريمة جنسية في عام 2018.

وكان إيزيدي وصل إلى المملكة المتحدة في عام 2016 في الجزء الخلفي من شاحنة من أفغانستان. ثم ارتكب جريمة جنسية وأدين في عام 2018 وهو موجود في منطقة نيوكاسل منذ ذلك الحين.

وكان حُكم على إيزيدي في محكمة نيوكاسل كراون في 9 كانون الثاني (يناير) 2018 بالسجن لمدة تسعة أسابيع مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهمة الاعتداء الجنسي. وبسبب هذا التعرض، حُكم عليه بالسجن لمدة 36 أسبوعًا ليقضيها على التوالي، مع وقف التنفيذ أيضًا لمدة عامين.

صورة المتهم

وإلى ذلك، نشر المحققون صورة للمشتبه به في هجوم كلافام الكيميائي - عبد الشكور إيزيدي البالغ من العمر 35 عامًا - تظهر فيها "إصابات كبيرة" في الجانب الأيمن من وجهه والتي يقولون إنها تجعله "مميزًا"، مثل ثلاثة من أكبر قوات الشرطة في المملكة المتحدة، محاولة تعقبه.

وإيزيدي متهم بهجوم كيميائي على أم وطفلين في كلافام، جنوب لندن، هارب وتطارده ثلاث من قوات الشرطة. وحذرت الشرطة الجمهور من أن المشتبه به "خطير"، ويجب عدم الاقتراب منه، ويجب على أي شخص يكتشفه الاتصال بالرقم 999 على الفور.

وكان تم استهداف أم تبلغ من العمر 31 عامًا وفتاتيها الصغيرتين اللتين تتراوح أعمارهما بين ثلاث وثمانية أعوام بمادة قلوية في كلافام، جنوب لندن، مساء الأربعاء.

مشاهد للحادث

وكان الحادث وقع قبل الساعة السابعة والنصف مساءً بقليل في شارع ليسار، وهو شارع يمتد من جنوب كلافام كومون بجنوب لندن.

وأظهرت لقطات كاميرا المراقبة رجلاً يركض حول سيارة قبل أن يجلس في مقعد السائق، مع امرأة وطفل أمام السيارة ممسكين بأيديهم على وجوههم.

وشوهد الرجل وهو يقود السيارة باتجاه المرأة وضربها قبل أن يوقف السيارة ويخرج. وفتح الباب الخلفي وبدا أنه يُخرج طفلاً، قبل أن يرميه بعنف على الأرض.

وتظهر اللقطات أيضًا أشخاصاً من العقارات المجاورة يخرجون من منازلهم. وقال شهود عيان إن المشتبه به انتزع طفلة صغيرة من سيارة بيضاء قبل أن يرميها على الأرض مرتين.

وأصيب 12 شخصاً خلال الحادث، من بينهم الأم وأطفالها، وخمسة ضباط أصيبوا أثناء ردهم. وعولجت ثلاث نساء – اثنتان في الثلاثينيات من العمر وواحدة في الخمسينيات من عمرها – من حروق بعد محاولتهن التدخل. وتم علاج رجل في الخمسينيات من عمره في مكان الحادث.

ولا تزال الأم وابنتيها في المستشفى، وتقول الشرطة إن الإصابات التي لحقت بالمرأة وابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات يمكن أن تغير حياتهما.