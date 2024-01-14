إيلاف من لندن: اعتقلت الشرطة البريطانية، الأحد، ستة أشخاص للاشتباه في أنهم كانوا يخططون لتعطيل بورصة لندن.

وكشفت شرطة العاصمة إن معلومات زودتها بها إحدى المؤسسات الإعلامية أشارت إلى أن نشطاء من "مجموعة العمل الفلسطيني" كانوا يعتزمون استهداف التبادل في المؤسسة المالية يوم الاثنين.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في بلاغ قدمته صحيفة ديلي إكسبريس، وقالت إن لديها شكوك بأن المتورطين كانوا يخططون لإحداث أضرار في مبنى البورصة القائم في وسط لندن، وعرقلة افتتاحه للعمل والتداول صباح أول أيام الأسبوع.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل في مطلع الثلاثينيات من عمره يوم الأحد في ليفربول للاشتباه بتآمره لإحداث أضرار جنائية في البورصة. ولاحقاً، اعتقلت خمسة أشخاص آخرين بينهم نساء كانوا يخططون لارتكاب نفس الجريمة.

وقالت الشرطة إن “المجموعة كانت مستعدة لتنفيذ عمل تخريبي ومدمر كان من الممكن أن يكون له آثار خطيرة لو تم تنفيذه بنجاح"، وأعربت عن الامتنان للجهة الإعلامية التي زودتها بالمعلومات المستمدة من تحقيقاتها الخاصة، كاشفة أن المحققين كان لديهم "وقت محدود للتصرف".

وتأتي حملة الاعتقالات هذه في الوقت الذي خرج فيه آلاف المتظاهرين إلى شوارع لندن يوم السبت في مسيرة ضد الهجمات المستمرة في غزة، كجزء من يوم عالمي للعمل ضد الغزو الإسرائيلي.