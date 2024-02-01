إيلاف من لندن: أعلنت الشرطة البريطانية إصابة 12 شخصا، بينهم أم وطفلان صغيران، جراء هجوم بمادة كيميائية سامة في جنوب لندن.

وتم نقل الأم والأطفال إلى المستشفى على وجه السرعة، وتعمل الشرطة على مطاردة المهاجم الذي فر هاربا. وقال مدير المباحث ألكسندر كاسل، أنه تم نقل ثلاثة أشخاص آخرين جميعهم بالغون، وثلاثة من ضباط الشرطة إلى المستشفى بسبب إصابات لحقت بهم، عندما جاءوا لمساعدة المصابين.

وتجري الشرطة تحقيقًا لتحديد نوع المادة الكيميائية والظروف المحيطة بالحادث المروع.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تبحث عن مشتبه به "خطير" نفذ الهجوم. وحاول الرجل الفرار من مكان الحادث بسيارة، لكنه اصطدم بمركبة أخرى، ثم انطلق سيرا على الأقدام في اتجاه كلابهام كومون.

الجاني والضحية

ووصفت الشرطة المشتبه به، الذي يعتقد أنه معروف للمرأة، بأنه "شخص خطير"، وقالوا إنهم بحاجة "بشكل عاجل" للعثور عليه.

وقال لمفوض العام لشرطة العاصمة لندن (سكوتلاند يارد) السير مارك رولي إن أن هناك 12 مصابا جراء الهجوم الذي كان استهدف امرأة وابنتيها الصغيرتين.

وقال: كان هناك أربعة أفراد من الجمهور المتورطين حاولوا المساعدة. ذهب ثلاثة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ورفض واحد. بالإضافة إلى وجود خمسة من ضباط الشرطة المشاركين في المساعدة. ويقول: لم يضطر أي منهم إلى البقاء في المستشفى.

واضاف المفوض رولي: أن هذا الهجوم لا يبدو أنه كان عشوائيًا. ويقول إنه يتفهم المخاوف، ولكن يبدو أن هذا كان هجومًا مستهدفًا بين شخصين "معروفين لبعضهما البعض".

وقال: لا توجد أي اقتراحات بأن لها علاقة بالإرهاب.

ليست مهددة للحياة

وقال القائد في الشرطة غابرييل كاميرون: "المرأة البالغة من العمر 31 عامًا وابنتيها - البالغتين من العمر ثمانية أعوام وثلاثة أعوام - ما زالوا جميعًا في المستشفى".

وقال: "في حين أن أيا من حالتهم ليست مهددة للحياة، فإن الإصابات التي لحقت بالمرأة والفتاة الصغيرة يمكن أن تغير حياتهما. وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن طاقم المستشفى من تحديد مدى خطورة الأمر."

وأضاف بخصوص المشتبه به: "على الرغم من أن هذا يبدو هجومًا مستهدفًا، إلا أنه شخص خطير ونحن بحاجة ماسة للعثور عليه. وسننشر المزيد من المعلومات عنه في أقرب وقت ممكن."

وأصيب 12 شخصا خلال الحادث، من بينهم خمسة من ضباط الشرطة الذين أصيبوا أثناء ردهم. كما أصيبت ثلاث نساء – اثنتان في الثلاثينيات من العمر وواحدة في الخمسينيات من عمرها – عندما هبوا لمساعدة المرأة وطفليها.

إصابات بحروق

وقد خرجوا جميعاً من المستشفى مصابين بحروق طفيفة. رجل في الخمسينيات من عمره ساعد أيضًا في رفض العلاج في المستشفى بسبب الإصابات الطفيفة التي تعرض لها.

ويأتي ذلك بعد ظهور لقطات للهجوم الذي وقع في شارع ليسار قبل وقت قصير من الساعة 7.30 مساء يوم الأربعاء. وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة رجلاً يركض حول سيارة قبل أن يجلس في مقعد السائق، مع امرأة وطفل أمام السيارة ممسكين بأيديهم على وجوههم.

وتظهر في الفيديو سيارة تتجه نحو المرأة وتدهسها، قبل أن يوقف الرجل السيارة ويخرج منها. يفتح الباب الخلفي ويبدو أنه يُخرج طفلاً، قبل أن يرميه بعنف على الأرض.

ويظهر الفيديو أيضًا أشخاصًا من العقارات المجاورة وهم يغادرون منازلهم لمطاردة الرجل على الطريق.

وإلى ذلك، أكد فندق كلابهام ساوث بيلفيدير القريب من مكان وقوع الهجوم القلوي الليلة الماضية في شارع ليسار إنه في الساعة 19:25 الليلة الماضية، "تم استدعاء خدمات الشرطة والإسعاف لحضور حادث خطير وقع فيه نزلاء فندق بلفيدير ضحية".