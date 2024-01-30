إيلاف من لندن: قتلت الشرطة البريطانية رجلا بالرصاص في جنوب لندن بعد ورود تقارير عن أنه كان مسلحا بقوس ونشاب وحاول اقتحام أحد المنازل.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم استدعاء ضباط مسلحين إلى المنزل الواقع في ساري كوايز، ساوثوارك، قبل الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش.

وقالت تقارير إن الرجل، وهو في الثلاثينيات من عمره، كان يهدد بإيذاء الأشخاص الموجودين بالداخل. وقالت الشرطة إن الرجل دخل إلى العقار الواقع في (بايواتر بليس) في ضاحية ساوثوارك في جنوب شرق لندن، عندما أطلق عليه الرصاص، وفقًا للشرطة.

إصابة شخصين

وتم تقديم الإسعافات الأولية له لكنه توفي في مكان الحادث. ومن المعلوم أن شخصين في المنزل أصيبا بجروح طفيفة.

وقالت قوة سكوتلانديارد: "حضر الضباط المحليون وحاولوا التحدث إلى الرجل، ولكن بعد تهديده، تم استدعاء ضباط مسلحين وحضروا بسرعة إلى مكان الحادث".

وأضافت: "لقد دخل الرجل إلى داخل العقار، وتم إطلاق النار من سلاح الشرطة.

ولا يزال عدد من سيارات الشرطة أمام الطوق الذي يفصل الشارع عن الطريق الرئيسي. وقد عبر السكان هنا عن عدم تصديقهم لإمكانية حدوث شيء كهذا.

3 حوادث

تعد حوادث إطلاق النار المميتة من قبل الشرطة في المملكة المتحدة نادرة نسبيًا، فقد حدثت ثلاث حوادث في العام المنتهي في 31 مارس 2023.

وكان أحدث حادث إطلاق نار من قبل شرطة العاصمة هو مقتل جيدريوس فاسيلجيفاس، 40 عامًا، الذي أصيب بالرصاص في منزله في داغنهام، شرق لندن، في نوفمبر 2023 بعد أن اتصل بالرقم 999 ليقول إنه قام بتحميل الأسلحة ويريد الانتحار.