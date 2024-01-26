إيلاف من لندن: قال استطلاع بريطاني للرأي أنه لا يوجد بديل واضح لريشي سوناك كزعيم للحزب بين ناخبي حزب المحافظين إذا تمت الإطاحة به.

ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، أثيرت تساؤلات حول مستقبل رئيس الوزراء البريطاني بسبب الدعوات التي تطالبه بالرحيل من السير سيمون كلارك، وانشقاق مسؤول استطلاعات الرأي في 10 دونينغ ستريت ويل دراي إلى مجموعة تطالب بإقالته.

وأجرى الباحثون في شركة إبسوس للاستطلاعلات Ipsos UK دراسة استقصائية شملت 1087 شخصًا بالغًا في المملكة المتحدة، زوفقًا للاستطلاع، من بين الناخبين المحافظين لعام 2019، كان لدى 42% وجهة نظر إيجابية تجاه سوناك، بينما كان لدى 29% وجهة نظر سلبية.

فاراج وجونسون

وأشار الاستطلاع إلى أن أقرب اثنين من المتنافسين على خلافة سوناك، من وجهة نظر المحافظين لعام 2019، ليسا بديلين مؤهلين، وهما نايجل فاراج وبوريس جونسون وهما ليسا عضوين في البرلمان حاليًا.

وحصل كلا الرجلين فاراج وجونسون على نسبة تأييد تبلغ 43% بين المجموعة، في حين أن 29% لديهم وجهة نظر سلبية تجاه فاراج، و34% لديهم وجهة نظر سلبية تجاه جونسون.

ومن بين البدلاء المحتملين الآخرين وزير الخزانة جيريمي هانت ووزير الداخلية جيمس كليفرلي. ويتمتع هانت بتأييد بنسبة 38% بين المحافظين لعام 2019 مقابل 31% من المعارضة.

وحصل السيد كليفرلي على 28% من الأفضلية و26% من المعارضة.

وفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن 53% من إجمالي السكان لديهم وجهة نظر سلبية تجاه سوناك، و24% لديهم وجهة نظر إيجابية. ولم يتغير هذا تقريبًا عن شهر سبتمبر من العام الماضي.

