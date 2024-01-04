إيلاف من لندن: استبعد رئيس الوزراء البريطاني إجراء انتخابات عامة في الربيع، لكنه قال إن افتراضه العملي هو أننا سنجري انتخابات عامة في النصف الثاني من هذا العام.

وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك تكهنات بأن السيد سوناك قد يدعو لإجراء انتخابات في مايو. ودستوريا يجب عقد واحدة بحلول يناير 2025 على أبعد تقدير.

كلام ستارمر

وكان زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر أطلق أهدافه لعام 2024 في أول خطاب رئيسي في العام الجديد وجهه من مدينة بريستول، حيث عرض رؤيته للعام الانتخابي، في لحظة مهمة بالنسبة لحزب معارض يتقدم بـ 17 نقطة في استطلاعات الرأي.

وقال السير كير ستارمر إن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا في عام 2024، وهو أنه "عام الاختيار، وفرصة لتغيير بريطانيا" في الانتخابات العامة. ويقول: "الساعة تدق بالنسبة لهذه الحكومة".

ويضيف أن رسالته للعام الجديد هي رسالة "أمل". "الأمل في الديمقراطية، وقوة التصويت، وإمكانية التجديد الوطني. الفرصة أخيرًا لطي الصفحة... نتحد كدولة ونستعيد مستقبلنا".

أسوأ سرّ

وكان حزب العمال زعم أن انتخابات الربيع هي "أسوأ سر محتفظ به في البرلمان"، ودعا الديمقراطيون الليبراليون سوناك إلى إجراء التصويت في مايو بدلا من محاولة "التشبث" بالسلطة لبقية العام.

وفي رد على ما يبدو على خطاب زعيم المعارضة العمالية، قال ريشي سوناك للصحافيين أثناء زيارة لمركز للشباب في منطقة ويست ميدلاندز: "لدي الكثير مما أريد أن أتعامل معه".

ورفض استبعاد إجراء انتخابات في مايو بشكل قاطع، لكنه كرر نيته إجراء الانتخابات في وقت لاحق من العام. وقال "أريد الاستمرار، وإدارة الاقتصاد بشكل جيد وخفض الضرائب على الناس".

وقال سوناك: "لكنني أريد أيضًا الاستمرار في معالجة الهجرة غير الشرعية، لذلك لدي الكثير لأقوم به وأنا مصمم على مواصلة تقديم الخدمات للشعب البريطاني."

وكان رئيس الوزراء البريطاني استبعد في السابق إجراء الانتخابات في يناير 2025، والذي سيكون آخر موعد ممكن ليوم الاقتراع.