إيلاف من لندن: ظهرت إلى العلن في اليومين الأخيرين، معالم مؤامرة لإطاحة ريشي سوناك من رئاسة الوزراء وزعامة حزب المحافظين البريطاني في الوقت الذي تتجهز فيه المملكة المتحدة لانتخابات برلمانية.

يأتي ذلك بعد أن دعا الوزير المحافظ السابق السير سيمون كلارك علنًا ريشي سوناك إلى التنحي أمس الخميس، لكن تم تجاهله من قبل مجموعة من كبار الشخصيات المحافظة.

وتعرض رئيس الوزراء ريشي سوناك لصدمة بعد استقالة أحد كبار مساعديه، الذي حذر من أن حزب المحافظين قد ينهار بحلول عيد الميلاد المقبل.

أكبر الهزائم

وقال ويل دراي، المستشار الخاص المسؤول عن استطلاعات الرأي وأبحاث الرأي في 10 داونينغ ستريت، إن المحافظين يتجهون نحو "أكبر الهزائم".

وأضاف دراي أن الجمهور يريد الأفضل، وقال إن نواب حزب المحافظين "مدينون للبلاد" بالتفكير في من يقودهم بينما يواصلون تمزيق بعضهم البعض.

وكان دراي ساعد في إنتاج استطلاع لاذع أجرته مؤسسة (يوغوف)، بتمويل من المانحين من حزب المحافظين، والذي وجد أن سوناك وزملائه يتجهون نحو هزيمة الانتخابات العامة هذا العام، حيث فازوا بـ 169 مقعدًا فقط.

وقال دراي المساعد السابق في بيان إنه استقال بعد أن أصبح "محبطا لأن الحكومة لن توفر القيادة التي نحتاجها".

وكتب دراي: "يمكن للجميع في هذا البلد أن يروا مدى ضخامة التحديات التي نواجهها. وللأسف، أصبح من الواضح بالنسبة لي أننا لم نكن نقدم الإجراء الجريء والحاسم المطلوب للتغلب على تلك التحديات".

خطورة نايجل فاراج

وحذر دراي من أن نايجل فاراج قد يلحق ضررا قاتلا بحزب المحافظين في الانتخابات المقبلة. وقال دراي إنه خلص إلى أن المحافظين يواجهون "أكبر الهزائم".

وتابع: "لا شك أننا نسير على الطريق الصحيح لعقد من حكم حزب العمال على الأقل. وإذا عاد فاراج، فإن حزب المحافظين سيخسر بشكل أساسي”. لن تكون موجودة بحلول عيد الميلاد".

وقال إنه منذ استقالته أواخر العام الماضي، يعمل على تنبيه الحزب إلى "الخطر الذي تتعرض له البلاد". وفي إشارة إلى أن تغيير الزعيم قد يكون ضروريا، قال: "النواب المحافظون هم من يقررون من يقود حزب المحافظين، وليس المستشارين غير المنتخبين مثلي. ويبدو أنهم قد لا يريدون تغيير الزعيم".

وقال دراي إن السيد سوناك وفريقه "أناس طيبون" يفعلون ما يعتقدون أنه مناسب للبلاد. لكنه تابع: "لدينا حكومة لن توفر القيادة التي نحتاجها ولكنها ستشكل حكومة مختلفة لن تحقق التغيير الذي نحتاجه أيضًا. يمكنك أن ترى سبب اكتئاب الشعب البريطاني بسبب السياسة".