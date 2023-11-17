إيلاف من لندن: تعهد رئيس الوزراء البريطاني "بمواجهة" أي شخص "يقف في طريقنا" فيما يتعلق بخطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.

وتحدث رئيس الوزراء ريشي سوناك بـ"لهجة قتالية"، كما وصفت ذلك قناة (سكاي نيوز) بعد حكم المحكمة العليا يوم الأربعاء، الذي وجد أن السياسة - وهي مبدأ أساسي في تعهد السيد سوناك بوقف عبور القوارب الصغيرة في القناة - غير قانونية.

وقال رئيس الوزراء إن صبره "نفد" وأن "الناس يريدون فقط حل المشكلة".

وقال للصحفيين "يمكن للناس أن يروا أنني أريد إنجاز هذا الأمر، لكن من أجل إنهاء المهمة، نحتاج إلى النهوض برواندا وتشغيلها". واضاف: "يمكننا إقرار هذه القوانين في البرلمان والتي ستمنحنا الصلاحيات والأدوات التي نحتاجها".

إنجاز المهمة

وتابع سوناك قائلا: "بعد ذلك يمكننا إيقاف الرحلات الجوية، وسواء كان مجلس اللوردات أو حزب العمال يقف في طريقنا، فسوف أواجههم لأنني أريد إنجاز هذا الأمر وأريد إيقاف القوارب".

وكان سوناك يتحدث بعد يوم واحد فقط من دعوة وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان - التي أقالت من قبل رئيس الوزراء هذا الأسبوع - إلى إجراء تغييرات على قانون الهجرة غير الشرعية الخاص بها لإحياء مخطط الترحيل في رواندا، معترفة بأنه "لا توجد فرصة لوقف القوارب". ضمن الإطار القانوني الحالي".

وفي إطار هذه السياسة، سيتم ترحيل أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بوسائل غير مصرح بها، مثل قارب صغير، إلى رواندا لطلب اللجوء هناك - وليس المملكة المتحدة.

المحكمة العليا

ولكن في حكمها التاريخي الصادر يوم الأربعاء، وجدت المحكمة العليا البريطانية أن المخطط غير قانوني على أساس أن أولئك الذين يتم إرسالهم إلى رواندا سيكونون في "خطر حقيقي" من إعادتهم إلى بلدهم الأصلي بغض النظر عما إذا كان طلب اللجوء الخاص بهم مبررًا أم لا. - أمر من شأنه أن ينتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وفي أعقاب الحكم، شدد سوناك على هذه السياسة، وأخبر النواب أنه مستعد للتدخل "لتغيير القوانين وإعادة النظر في العلاقات الدولية" إذا كانت "تحبط" خططه.

وقالت الحكومة إنها ستفعل ذلك من خلال تحويل اتفاقها الحالي مع رواندا إلى معاهدة دولية كاملة قال سوناك إنها "تعالج تحديات" حكم المحكمة - بما في ذلك جعل البلاد ملزمة قانونًا بعدم إعادة طالبي اللجوء إلى وطنهم.

تشريع طوارىء

أما الجزء الثاني فسيشهد قيام الحكومة بتقديم تشريع الطوارئ في مجلس العموم، والذي قال السيد سوناك إنه "سيمكن البرلمان من تأكيد أنه بموجب معاهدتنا الجديدة، أصبحت رواندا آمنة" وتفادي المزيد من التحديات القانونية.

لكنه أقر أيضًا بأنه حتى لو تم تغيير القوانين المحلية، فإن الحكومة لا تزال تواجه تحديات قانونية من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعهد: "لن أسمح لمحكمة أجنبية بمنع هذه الرحلات الجوية".

ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط متزايدة من البعض في حزبه لمغادرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل إطلاق الرحلات الجوية، وهو أمر قاوم القيام به حتى الآن.

لا ترحيل

وأدى أمر قضائي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى منع أولى الرحلات الجوية المقررة من الإقلاع إلى العاصمة الرواندية كيغالي في يونيو/حزيران الماضي، ولم يتم ترحيل أي شخص منذ ذلك الحين.

وفي مقال كتبته لصحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية، رحبت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان بخطة سوناك لطرح تشريع الطوارئ، لكنها قالت إنه يجب تقديمه بحلول عطلة عيد الميلاد وأنه ينبغي استدعاء البرلمان "للجلس ومناقشته خلال فترة العطلة".

وفي ترديد لدعوات أعضاء البرلمان الآخرين من حزب المحافظين، كتبت برافرمان: "يجب إلغاء قانون حقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة، أو التشريعات، بما في ذلك اتفاقية اللاجئين".