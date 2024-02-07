إيلاف من لندن: كشف 10 داونينغ ستريت أن لقاءات الملك تشارلز الثالث الأسبوعية المعتادة كل يوم أربعاء مع رئيس الوزراء ستكون هاتفية وليس وجهاً لوجه، بعد تشخيص إصابة الملك بالسرطان.

وسيتم أول لقاء بين الملك، الذي انتقل إلى مزرعة ساندرينغهام الملكية في مقاطعة نورفولك، الأربعاء، وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "لا نفعل ذلك بشكل عام ولن نعتاد على التعليق على محادثات رئيس الوزراء مع الملك".

وأضاف: "لكننا اتفقنا مع القصر في هذه الحالة المحددة على تأكيد أنهم سيتحدثون عبر الهاتف لاحقًا".

وفي السابق، كانت اجتماعات الأربعاء في قصر باكنغهام تجري شخصيًا، ما لم ينصح الأطباء الملك بالحد من هذا الاتصال.

ولم يوضح المتحدث ما إذا كان هذا الترتيب لمرة واحدة أم أنه سيستمر أثناء علاج الملك. ويُعقد الاجتماع لمناقشة الأمور الحكومية، ولكن لم يتم الكشف عن التفاصيل، ومن المبادئ الراسخة أن يظل الملك محايدًا بشأن القضايا السياسية.

المشورة والتحذير

مع ذلك، فإن الملك تشارلز، حسب ما قالت التقارير، قادر على "تقديم المشورة والتحذير" لرئيس الوزراء عند الضرورة.

يشار إلى أنه قبل أسئلة رئيس الوزراء في مجلس العموم اليوم الأربعاء، تمنى سوناك وزعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر للملك التوفيق.

وقال سوناك: "أعلم أن أفكار مجلس النواب والدولة مع الملك وعائلته". وأضاف: "نتمنى لجلالة الملك الشفاء العاجل ونتطلع إلى استئناف مهامه العامة في الوقت المناسب".