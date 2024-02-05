إيلاف من لندن: أعلن قصر باكنغهام الملكي البريطاني أنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز الثالث بنوع من السرطان.

وقال القصر الملكي في بيان، يوم الإثنين، إن السرطان المكتشف ليس سرطان البروستاتا، ولكن تم اكتشافه خلال علاجه الأخير لتضخم البروستاتا.

ولم يتم الكشف عن نوع السرطان، ولكن وفقا لبيان القصر الملكي، بدأ الملك "العلاجات المنتظمة" يوم الاثنين. وقال إن الملك "لا يزال إيجابيا تمامًا بشأن معاملته ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن".

وسوف يؤجل العاهل البريطاني ارتباطاته العامة ومن المتوقع أن يساعده كبار أفراد العائلة الملكية في الوقوف إلى جانبه أثناء علاجه.

وقال القصر الملكي: "ولا تتم مشاركة أي تفاصيل أخرى حول مرحلة السرطان أو تشخيصه".

توقف مؤقت

ورغم أنه سيوقف فعالياته العامة مؤقتًا، فإن الملك (75 عاما) سيواصل دوره الدستوري كرئيس للدولة. وكان شوهد في قداس بالكنيسة في مزرعة ساندرينغهام الملكية يوم الأحد، حيث لوح للحشود.

وكان الملك تشارلز الثالث أجرى عملية جراحية في البروستاتا في مستشفى لندن كلينيك الخاص، منذ أكثر من أسبوع.

وقال القصر في ذلك الوقت إن الملك اختار الكشف علنًا عن علاج البروستاتا، بهدف تشجيع المزيد من الرجال على إجراء فحوصات للبروستاتا.

وقال إن الملك تشارلز كان سعيدًا برفع مستوى الوعي حول هذه القضية، حيث أبلغ موقع هيئة الخدمات الوطنية الصحية NHS الإلكتروني عن زيادة في المشكلات المتعلقة بأمراض البروستاتا.

