إيلاف من لندن: مع بدء العاهل البريطاني رحلة العلاج من السرطان، قال قصر باكنغهام إن الملك تشارلز الثالث، يواصل الملك العمل من القصر، لكنه سيتراجع عن المناسبات العامة.

وقال قصر باكنغهام إن ارتباطات الملك العامة المقبلة سيتعين إعادة ترتيبها أو تأجيلها، بينما ستواصل زوجته الملكة كاميلا برنامجها الكامل من الواجبات.

وجاء في بيان صدر نيابة عن الملك "إن جلالة الملك يود الاعتذار لجميع أولئك الذين قد يشعرون بخيبة أمل أو إزعاج نتيجة لذلك".

وأضاف قصر باكنغهام أن الملك يظل "إيجابيا تماما" بشأن علاجه من السرطان و"يتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن العاهل البالغ من العمر 75 عاما بدأ "جدولا للعلاج المنتظم ويتلقى رعاية طبية متخصصة من فريق متخصص في العيادة الخارجية أمس الإثنين".

مهمات الملك

أضاف أنه "طوال هذه الفترة، سيواصل جلالته القيام بأعمال الدولة والأوراق الرسمية كالمعتاد".

ولكن، إذا لم يعد قادرًا على القيام بواجباته الرسمية، فهناك بروتوكول معمول به ليحل محله أفراد آخرون من العائلة المالكة.

وبموجب قانون الوصاية لعام 1937، يمكن لأولئك المعينين كمستشارين للدولة ممارسة السلطة إذا كان خارج العمل مؤقتًا.

وحسب التقاليد الدستورية، تتولى زوجة صاحب الجلالة وأول أربعة بالغين في ترتيب ولاية العرش هذا الدور حاليًا. وهذا يعني أن الملكة كاميلا والأمير ويليام والأمير هاري والأميرة بياتريس يمكنهم القيام بواجباته.

ومع ذلك، فمن المفهوم أن هذه الواجبات لن تتعلق بالدور الدستوري للملك، وسيستمر الملك في تلقي ومراجعة الوثائق المهمة في الصناديق الحمراء التي يستخدمها الملك ووزراء الحكومة.

ومن المفهوم أن الملك سيواصل لقاءاته الأسبوعية مع رئيس الوزراء أثناء خضوعه للعلاج، على الرغم من أنه قد يتم عقدها عن بعد إذا نصحه الأطباء بتقليل الاتصال الشخصي.

كما أنه متوقع أن يظل الملك تشارلز متاحًا لحضور اجتماعات مجلس الملكة الخاص، الذي يجتمع عادة مرة واحدة في الشهر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن الزيارات الخارجية القادمة، حيث من المقرر أن يسافر الملك والملكة إلى الخارج لحضور فعاليات رسمية في الأشهر المقبلة.

اكتشاف مبكر

على صلة، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن سرطان الملك تشارلز "تم اكتشافه مبكرًا". وقال إنه شعر "بالصدمة والحزن" عندما علم بتشخيص إصابة الملك بالسرطان.

وقال لراديو بي بي سي 5: "كل أفكارنا معه ومع عائلته". "لحسن الحظ، تم اكتشاف هذا في وقت مبكر." وقال السيد سوناك إن إدارة البلاد ستستمر كالمعتاد وأنه "على اتصال منتظم مع الملك".

اتصال بالأسرة

إذ ذاك، اتصل الملك تشارلز بابنيه ويليام وهاري، وكذلك إخوته الأميرة الملكية ودوق يورك ودوق إدنبره، لإبلاغهم بالخبر قبل إعلانه على الملأ.

وسيسافر دوق ساسكس الأمير هاري إلى المملكة المتحدة من منزله في الولايات المتحدة في الأيام المقبلة لزيارة والده.

ومن المقرر أن يسافر الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى كندا في شهر مايو، ثم إلى أستراليا ونيوزيلندا وساموا في أكتوبر لحضور اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث.

وقالت المؤرخة والمؤلفة الملكية كيت ويليامز لشبكة سكاي نيوز إن التشخيص سيكون "صعبا" بالنسبة للملك.

وأضافت: "تشارلز غالباً ما يكون واحداً من أكثر أفراد العائلة المالكة الذين يعملون بجد مع العديد من الارتباطات، والعديد من الأنشطة، والعديد من الجمعيات الخيرية".

وقالت: "أعتقد أن الأمر سيكون صعبًا بالنسبة له، لأنه لن يتمكن من القيام بذلك، ولا نعرف إلى متى".