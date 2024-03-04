إيلاف من لندن: ألحق مجلس اللوردات البريطاني الهزيمة الأولى بمشروع قانون اللجوء والترحيل إلى رواندا الذي كان قدمه رئيس الوزراء، في خطوة تهدف إلى ضمان توافق التشريع بشكل كامل مع القانون المحلي والدولي.

ويوم الإثنين، صوّت حوالي 274 عضوًا في مجلس اللوردات وهو الغرفة العليا في البرلمان البريطاني لصالح تعديل مشروع القانون، الذي قدمه زميل حزب العمال اللورد فيرنون كوكر، مقابل تصويت 102 ضده.

كما تم التصويت على التعديل الثاني، الذي قدمه اللورد ديفيد هوب، النائب السابق لرئيس المحكمة العليا، بأغلبية 102 صوت.

ودعا التغيير المطروح على مشروع القانون أن لا يتم التعامل مع الدولة الواقعة في وسط إفريقيا على أنها آمنة إلا "عندما يتم تنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في معاهدة رواندا بالكامل ويتم الالتزام بها عمليًا".

تعديل ثالث

كما أيد مجلس اللوردات تعديلاً ثالثًا يهدف إلى ضمان وجود نظام للتحقق من تنفيذ المملكة المتحدة ورواندا للضمانات المنصوص عليها في المعاهدة الملزمة قانونًا التي وقعها البلدان في أواخر العام الماضي.

وكانت الأغلبية البالغة 110 في هذا التصويت بمثابة أكبر هزيمة لسوناك في مجلس اللوردات منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء.

ويصوت اللوردات هذا الأسبوع على ما يقرب من 50 تعديلًا لمشروع قانون سوناك، والذي يهدف إلى إزالة العقبات القانونية أمام خطط الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا والسماح بإقلاع أولى رحلات النقل قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.

وانضمت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وخبراء الهجرة والجمعيات الخيرية في التحذير الشهر الماضي من أن مشروع القانون "يتعارض بشكل أساسي مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان".

وجعل سوناك من "إيقاف القوارب" القادمة عبر القناة أحد تعهداته الأساسية قبل الانتخابات. حتى الآن لم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا،

ويقول المنتقدون إن هناك فرصة ضئيلة لأن يسمح مشروع القانون الحالي برحلات جوية وشيكة، نظرًا لأنه يترك قرارات الترحيل عرضة للطعن في المحاكم البريطانية والأوروبية.

حقوق الانسان

وتسعى العديد من التعديلات التي اقترحها النظراء إلى تعزيز أحكام حقوق الإنسان في التشريعات. ويتحدى أحد الاقتراحات التي قدمها زميل حزب العمال في مجلس اللوردات شامي تشاكرابارتي الفرضية المركزية للحكومة بأن رواندا مكان آمن لإرسال طالبي اللجوء، على الرغم من أن المحكمة العليا وجدت خلاف ذلك في العام الماضي.

ومن المتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة كبيرة في مجلس اللوردات هذا الأسبوع، ولكن لا يزال من المرجح أن يتجاوز العقبة البرلمانية الأخيرة في أواخر مارس في مجلس العموم.

وقال كوكر، وزير حزب العمال السابق، في المناقشة إن مشروع القانون دليل على أن الحكومة "قالت إن الحقائق ليست مناسبة لذلك سنغيرها بالتشريع".

وأشار إلى أن حكومة سوناك تذرعت بضرورة الالتزام بالقانون الدولي عندما كان ذلك مناسبا، بما في ذلك دعم ترتيبات الشحن في البحر الأحمر ومحاسبة روسيا عن غزوها واسع النطاق لأوكرانيا.

التزام الحكومة

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال 10 داونينغ ستريت إن الحكومة ما زالت ملتزمة بإرسال رحلات جوية إلى رواندا "في الربيع".

ويأمل الوزراء أن يؤدي إرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا إلى ردع الآخرين عن القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر القنال والبدء في تقليل عدد الأشخاص الذين يعبرون إلى المملكة المتحدة باستخدام طرق سرية.

وفي الأسبوع الماضي، قالت هيئة مراقبة الإنفاق العام في المملكة المتحدة إن سياسة سوناك في رواندا قد تتجاوز 580 مليون جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد، وسيكون الجزء الأكبر منها عبارة عن مدفوعات مساعدات.

ورداً على ذلك، قالت لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم إنها ستبدأ تحقيقاً في تكاليف الشراكة بين المملكة المتحدة ورواندا للتدقيق فيما إذا كانت تمثل "القيمة مقابل المال".