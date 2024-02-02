إيلاف من لندن: استضاف مجلس اللوردات البريطاني، حديثاً، حفل إطلاق شركة تكنولوجيا التجزئة الرائدة غروزيو (Grozeo) في العاصمة البريطانية لندن، بحضور بارونة كولن، أنجيلا براي، وعدد من أفراد العائلة الملكية، والأميرة كاتارينا، وشخصيات حكومية ودبلوماسية وإعلامية، وفي مقدمتهم ناشر "إيلاف" ورئيس التحرير عثمان العمير وسفيرة غروزيو والرئيسة التنفيذية للشركة ريبيكا ريوفريو، ناشرة مجلة الجمعية البرلمانية (Parliamentary Society).



البارونة أنجيلا براي البارونة أنجيلا براي

تتميز غروزيو بكونها منصة تكنولوجية رائدة لتجارة التجزئة، تتيح الفرصة للتنافس التجاري القائم على المساواة وإتاحة القدرة على الوصول إلى المستهلكين والجمهور، ويتركز عملها على خلق بيئة عمل تتسم بالمساواة بين الشركات، بصرف النظر عن حجم الشركات المتنافسة أو رساميلها أو القيود المالية التي تواجهها. وتسعى الشركة إلى تحقيق تكافؤ في الفرص، بحيث تمكِّن كل شركة مستخدمة للمنصة، سواء أكانت كبيرة أو ناشئة، من الوصول إلى الأسواق بحرية ومرونة وكفاءة.



إلفيجس بلوجي، خاجة حسين، الأميرة كاتارينا، ورفيق أوليكاثودي. إلفيجس بلوجي، خاجة حسين، الأميرة كاتارينا، ورفيق أوليكاثودي.

كسر الهيمنة الإلكترونية

وتتعاظم أهمية غروزيو بالتحديد في زمن يتسم غالبًا بهيمنة شركات التجارة الإلكترونية العملاقة على المشهد التجاري، من هنا تأتي أهمية هذه المنصة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً، حيث تضفي طابعاً من التنافس الإيجابي الخلاق والمبتكر على الميدان التكنولوجي.



تشارلي فيشر في جوهر عملها، تضمن غروزيو أنَّ الشركات، حتى الصغيرة منها وذات الموارد المالية المحدودة، يمكنها الوصول إلى أحدث الأدوات والحلول التكنولوجية المتطورة. من خلال ذلك، تعمل غروزيو على إحقاق العدالة في الفرص، مما يعزز قدرة الشركات الصغيرة على الاستمرار وتحقيق النمو المنشود، في مشهد رقمي سريع التغير والتطور.تشارلي فيشر

سد الفجوة في عالم التجزئة

التزام غروزيو لا يقتصر على توفير التكنولوجيا فحسب؛ بل تسعى الشركة أيضًا إلى سد الفجوة بين عالم التجزئة الافتراضي والميداني، من خلال توفير أنظمة لنقاط البيع بأكلاف مقبولة، وبرامج متقدمة لإدارة المخزون، وأدوات متطورة لخدمة العملاء. أما الهدف النهائي بالنسبة إلى غروزيو فهو خلق مستقبل يمكِّن تجار التجزئة، بصرف النظر عن حجم شركاتهم أو العقود التي يرتبطون بها مع مجتمع الأعمال، من الإفادة من التكنولوجيا لتعزيز عملياتهم وتقديم خدمة أفضل لزبائنهم.

انطلقت الفعالية بكلمة الرئيس التنفيذي خاجة حسين، ومدير التسويق التنفيذي إلفيجس بلوجي، ركزت على التأثير العميق الذي تعتزم غروزيو إحداثه في عالم التجارة، لناحية الابتكار والمساواة والتحول نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

إعادة تشكيل منظومة البيع بالتجزئة

حضر حفل إطلاق غروزيو نحو مئتي ضيف، وشملت قائمة الحضور مسؤولين حكوميين ومفوضين سامين، وأفراد من العائلة الملكية، وأعضاء في البرلمان، ومطورين للأعمال الناشئة، وشخصيات بارزة من عالم الصحافة.

وإلى جانب ناشر "إيلاف" عثمان العمير، كان بين الحاضرين ناشرة مجلة الجمعية البرلمانية ريبيكا ريوفريو، وهي سفيرة غروزيو والرئيسة التنفيذية للشركة، ومؤسس غروزيو رفيق أوليكاثودي، واللورد جون ديريك تايلور (تايلور أوف هولبيتش)، والبارونة سيما كومار، والبارونة إيما نيكلسون، وفيكتوريا هيرفي، وكارين ميلين، وأوليفيا آربين، ونعومي وهايدن إستيد، ورينيه أوامبينغ، وتينا هارف، وساشا ليليك، وأولغا بالاكليت، وإيسلي أوليفا دي ساليناس، وأليكس بيز، ونويل رينو، وزينب فارس، والدكتور تونك وسيلفيا ترياكي، وأولغا روه، وناتاشا أربين، وتشارلي فيشر، وجوردان ستانفورد، وكارلو بيكر، وفرناندو مونتانو، وإيدا سانسيل، وخوسيه زامبرانو، وبريجيت وإنغو أوثالا، وجيمس إدوارد وناتاليا كاسيل.



من اليمين: كارلو بيكر تينا هارف وريبيكا ريوفريو وساشا ليليك وجيمس إدوارد من اليمين: كارلو بيكر تينا هارف وريبيكا ريوفريو وساشا ليليك وجيمس إدوارد

في رحلتها المثيرة، تقف غروزيو على أهبة استعداد لإعادة تشكيل منظومة تكنولوجيا البيع بالتجزئة، مضيئةً طريقها بلمسة ”ديمقراطية“، ومتمسكة بحق الوصول إلى الابتكار، وملتزمة برعاية بيئة عمل تحقق الازدهار للشركات بمختلف أحجامها.

للمزيد من المعلومات حول غروزيو والحلول المبتكرة التي تقدمها، يمكن زيارة موقع Grozeo الإلكتروني، ومتابعة حسابها في إنستغرام.



جوردان ستانفورد وكارين ميلين جوردان ستانفورد وكارين ميلين



سيلفيا والدكتور تونك تيرياكي



من اليمين: ريبيكا ريوفريو وتشارلي فيشر وبريجيت أوثالا وإنغو جينس أوثالا وزاك جونسون من اليمين: ريبيكا ريوفريو وتشارلي فيشر وبريجيت أوثالا وإنغو جينس أوثالا وزاك جونسون



لارا أكيسون خلال حفل إطلاق غروزيو في مجلس اللوردات لارا أكيسون خلال حفل إطلاق غروزيو في مجلس اللوردات