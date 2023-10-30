إيلاف من بيروت: مُنح رينيه أوامبنغ، المدير والرئيس العالمي لعلاقات العملاء في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank)، في حفل مذهل في قصر باكنغهام، الذي عرض أفضل المواهب الأفريقية والأميركية الأفريقية والكاريبية، جائزة القائد التنفيذي العالمي الرفيعة المرموقة في جوائز التميز الأسود لعام 2024 من قبل وسائل الإعلام القوية.

جوائز التميز الأسود 2024

حصل رينيه أوامبينغ، المدير والرئيس العالمي لعلاقات العملاء في Afreximbank، في حفل مبهر أقيم في قصر باكنغهام والذي عرض أرقى المواهب البريطانية من أصول أفريقية وأميركية من أصل أفريقي ومنطقة البحر الكاريبي الأفريقية، على جائزة القائد التنفيذي العالمي المرموقة في قائمة Powerful Media's Powerlist (جوائز التميز الأسود لعام 2024). وتُعد جوائز Powerlist، وهي حدث سنوي، بمثابة تكريم للأفراد الذين قدموا مساهمات غير عادية في مجالاتهم ومجتمعاتهم.



الملك تشارلز الثالث يخاطب رينيه أوامبينغ، المدير والرئيس العالمي لعلاقات العملاء في Afreximbank، في حفل أقيم في قصر باكنغهام

اعتراف بالقيادة الرائعة

تعد جائزة القائد التنفيذي العالمي، التي ترعاها مجموعة بورصة لندن، بمثابة شهادة على القيادة الاستثنائية للسيد أوامبينغ، التي تتجاوز الحدود الجغرافية. إنه يحتفل بنهجه البصري وروحه المبتكرة وحضوره المؤثر والتأثير التحويلي الذي أحدثه على Afreximbank.

كما تسلط هذه الجائزة الضوء على الأفراد الذين تمتد مساهماتهم إلى ما هو أبعد من المملكة المتحدة، مما يؤكد التأثير العالمي لعملهم. إن تفاني رينيه أوامبينغ في مهمة Afreximbank المتمثلة في تحفيز التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي وإحداث تغيير إيجابي في جميع أنحاء القارة الأفريقية قد أكسبه بلا شك هذا الشرف.

استقبال ملكي في قصر باكنغهام

تلقى رينيه أوامبينغ، احتفالاً بهذا الإنجاز التاريخي، دعوة ملكية إلى قصر باكنغهام في لندن لحضور حفل استقبال Powerlist Celebration of Black Excellence Awards 2024، والذي استضافه الملك تشارلز الثالث نفسه. وأعرب السيد أوامبينغ، عن امتنانه العميق قائلاً: "أنا متحمس لخدمة أفريقيا في Afreximbank، وهذه الجائزة هي اعتراف بالعمل التحويلي والمساهمة التي نقوم بها لإحداث تغيير إيجابي في أفريقيا. في Afreximbank، "نحن نرى المغتربين باعتباره الدولة رقم 56 في أفريقيا. هذه الجائزة هي امتياز وينبغي أن تكون بمثابة مصدر إلهام للشباب والشابات للعمل الجاد والطموح من أجل التغيير ".

الملف التنفيذي: رحلة التميز

يشتهر السيد رينيه أوامبينغ بمسيرته المهنية اللامعة في مجال الخدمات المصرفية الدولية، ويتمتع بسجل حافل يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ويتميز بإنجازات ملحوظة. وبصفته المدير والرئيس العالمي لعلاقات العملاء في Afreximbank منذ ديسمبر 2016، لعب دورًا محوريًا في تحقيق إيرادات تزيد عن 8 مليارات دولار أمريكي والعمل على أكثر من 50 مليار دولار أميركي من أصول القروض في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

تشمل خبرة رينيه أوامبينغ التجارة المهيكلة، والخدمات المصرفية للشركات، والتجارية، والاستثمارية. تمتد كفاءته إلى مجالات مختلفة مثل الإنشاء، وإدارة المنتجات، والتدفقات التجارية عبر الحدود، والتمويل التجاري، وإدارة مخاطر الائتمان، والامتثال، والخزانة، وتمويل المشاريع، والإدارة المصرفية العامة في جميع أنحاء أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وأوروبا.

وبصفته مستشارًا مطلوبًا في الاتجاهات المصرفية، وتمويل تجارة السلع، والأعمال التجارية الإقليمية، والتجارة البينية الأفريقية، وتطوير البنية التحتية، كثيرًا ما يشارك السيد أوامبينغ أفكاره في المؤتمرات والندوات المصرفية الدولية.

بناء الجسور: شبكة التأثير

وتعد شبكته الواسعة من العلاقات الرئيسية في كل من القطاعين العام والخاص، إحدى نقاط القوة المميزة للسيد أوامبينغ، والتي تشمل أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا. وعلى مدار حياته المهنية، قام ببناء شراكات مؤسسية استراتيجية، مما أدى إلى تعزيز تأثيره وتأثيره.

التعليم والأعمال الخيرية

يحمل رينيه أوامبنغ شهادة البكالوريوس في الفنون من جامعة ياوندي، الكاميرون، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية الأعمال في جامعة نوتنجهام، المملكة المتحدة. إنه عضو فخري في معهد الإدارة الحسابية المعتمدة (CIMA) في لندن.

ويعد السيد أوامبينغ مؤسسًا وعضوًا في مجلس أمناء مؤسسة أوامبينج لرعاية الكلى، وهي مؤسسة خيرية غير ربحية تقدم الدعم الطبي المهم لمرضى أمراض الكلى. وهو أيضًا عضو في المجلس الاستشاري لإدارة التحالف الأفريقي للإنتان ومجلس إدارة غرفة الطاقة الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يشغل منصب رئيس نادي رواد الأعمال في الكومنولث للتجارة والأعمال الصغيرة والمتوسطة.

تعتبر جائزة القائد التنفيذي العالمي التي حصل عليها رينيه أوامبنغ، اعترافاً بمساهماته الرائعة، وشاهداً على تفانيه ورؤيته والتزامه الثابت بتحسين المشهد الاقتصادي في أفريقيا. وتعتبر رحلته الإلهامية مصدرًا للأمل للجيل الشاب، حثاً لهم على السعي نحو التميز وتحقيق تأثير معنوي على المستوى العالمي.