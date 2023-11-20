إيلاف من لندن: تم رسميا تنصيب رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون عضوا مدى الحياة في مجلس اللوردات اليوم الاثنين، حيث أقسم اليمين، باعتباره اللورد كاميرون من تشيبينغ نورتون.

ولوحظ أن مقاعد حزب المحافظين كانت "مكتظة تمامًا" عند تقديم رئيس الوزراء السابق، وتاكيد لقبه الرسمي الجديد لوزير الخارجية البريطاني الجديد.

وكان تم تأكيد اللقب والتسمية الإقليمية للنبالة يوم الجمعة، بعد أيام من تعيينه وزيرا للخارجية من جانب رئيس الوزراء ريشي سوناك يوم الاثنين 13 أكتوبر 2023.

ويعكس الاسم الجديد العلاقات الطويلة الأمد التي تربط اللورد كاميرون ببلدة تشيبينغ نورتون في كوتسوولد، والتي تقع ضمن دائرته الانتخابية السابقة في ويتني (66 ميلا شمال غرب العاصمة لندن).

السياسة الأمامية

وعاد اللورد كاميرون الآن إلى السياسة الأمامية بعد سبع سنوات من استقالته من منصب رئيس الوزراء في أعقاب الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2016.

وخلال فترة وجوده في منصبه، كان زعيم المحافظين السابق معروفًا بأنه عضو في ما يسمى بـ "مجموعة تشيبينغ نورتون".

وتضم المجموعة أعضاء أثرياء من المؤسسة البريطانية الذين عاشوا في المنطقة، وتضم أيضًا المذيع جيريمي كلاركسون والرئيسة التنفيذية لـ News UK ريبيكا بروكس.

وقام اللورد كاميرون، الذي كان استقال من منصبه كعضو في البرلمان في عام 2016، بأول رحلة خارجية له في منصبه الوزاري الجديد في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

