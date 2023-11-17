إيلاف من لندن: تم تأكيد اللقب الرسمي الجديد لوزير الخارجية البريطاني الجديد وهو اللورد كاميرون أوف تشيبينغ نورتون.

ويأتي هذا التأكيد بعد أن تمت ترقية رئيس وزراء حزب المحافظين السابق إلى مجلس اللوردات كعضو مدى الحياة، وعين وزيرًا للخارجية، من قبل ريشي سوناك يوم الاثنين 13 أكتوبر 2023.

وتم تأكيد اللقب والتسمية الإقليمية للنبالة يوم الجمعة، ومن المقرر أن يتم تقديمه إلى مجلس اللوردات رسميًا يوم الاثنين.

ويعكس الاسم الجديد العلاقات الطويلة الأمد التي تربط اللورد كاميرون ببلدة تشيبينغ نورتون في كوتسوولد، والتي تقع ضمن دائرته الانتخابية السابقة في ويتني (66 ميلا شمال غرب العاصمة لندن).

السياسة الأمامية

وعاد اللورد كاميرون الآن إلى السياسة الأمامية بعد سبع سنوات من استقالته من منصب رئيس الوزراء في أعقاب الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2016.

وخلال فترة وجوده في منصبه، كان زعيم المحافظين السابق معروفًا بأنه عضو في ما يسمى بـ "مجموعة تشيبينغ نورتون".

وتضم المجموعة أعضاء أثرياء من المؤسسة البريطانية الذين عاشوا في المنطقة، وتضم أيضًا المذيع جيريمي كلاركسون والرئيسة التنفيذية لـ News UK ريبيكا بروكس.

وقام اللورد كاميرون، الذي استقال من منصبه كعضو في البرلمان في عام 2016، بأول رحلة خارجية له في منصبه الوزاري الجديد في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.