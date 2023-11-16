إيلاف من لندن: قال وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون الذي قام بأول زيارة لكييف منذ تسلمه منصبه إن دعم أوكرانيا ضد عدوان بوتين أمر حيوي.

وسافر وزير الخارجية الجديد، يوم الأربعاء، في أول زيارة خارجية له للتأكيد على دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا ضد العدوان الروسي.

وقال كاميرون إن روسيا تعتقد أن بوسعها الانتظار حتى تنتهي هذه الحرب، وأن الغرب سوف يحول اهتمامه في نهاية المطاف إلى مكان آخر. هذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة.

أضاف: "في مناقشاتي الأولى مع الرئيس زيلينسكي في دوري الجديد، أوضحت أن المملكة المتحدة وشركائنا سيدعمون أوكرانيا وشعبها طالما احتاجوا إلى تحقيق النصر".

تابع: "مع اقتراب فصل الشتاء، نواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني في مقاومته لغزو بوتين غير القانوني. وفي الأشهر الثلاثة الماضية، تمكنوا من إرجاع روسيا إلى البحر الأسود وفتحوا طرق التجارة البحرية الحيوية للاقتصاد الأوكراني والإمدادات الغذائية العالمية".

دعم مستمر

في كييف، التقى اللورد كاميرون بالرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية كوليبا، وأخبرهما أن دعمه للبلاد مستمر، كما كان الحال عندما كان رئيسًا للوزراء.

وكان كاميرون قد قاد حين كان في منصب رئيس وزراء بريطانيا عملية إطلاق Op Orbital في عام 2015، وهو برنامج تدريب الجيش البريطاني الرئيسي في أوكرانيا، والذي قام بتدريب وصقل مهارات أكثر من 22 ألف جندي. تم إيقاف البرنامج مؤقتًا في العام الماضي أثناء الغزو الروسي واسع النطاق، وتم استبداله ببرنامج Op Interflex، ومقره في المملكة المتحدة.

وخلال الزيارة استمع وزير الخارجية البريطاني أيضًا إلى كيفية استمرار أوكرانيا في إحراز تقدم في صد القوات الروسية، بما في ذلك في توبولي، واستمع إلى كيف تواصل أوكرانيا إحراز تقدم ملحوظ في البحر الأسود لدفع البحرية الروسية شرقًا.

وكجزء من الزيارة، رحب وزير الخارجية بإطلاق "مرفق الوحدة" الجديد بين شركة مارش ماكلينان البريطانية والحكومة الأوكرانية، والذي سيوفر تأمين شحن بأسعار معقولة للحبوب وغيرها من الإمدادات الغذائية الحيوية على مستوى العالم من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا.

وقالت الخارجية البريطانية إن المنشأة تفي بالتعهد الذي تم التعهد به في مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن في يونيو، حيث التزم مارش ماكلينان بتقديم الخدمات للحكومة الأوكرانية مجانًا.

حلف الناتو

ناقش وزير الخارجية أيضًا تطلعات أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي مع نائبة رئيس الوزراء أولها ستيفانيشينا. مؤكدا أن المملكة المتحدة واضحة في أن المكان الصحيح لأوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي، وهي تعمل مع الحلفاء لتمهيد الطريق أمام انضمام أوكرانيا من خلال إزالة الحاجة إلى خطة عمل العضوية.

يشار إلى أن المملكة المتحدة ثاني أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث تعهدت بتقديم 4.6 مليارات جنيه إسترليني للبلاد حتى الآن، وأعلنت مؤخرًا عن حزمة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية على تطهير حقول الألغام وصيانة مركباتها ودعم التحصينات الدفاعية. لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية.

برنامج تدريب

تحتفل المملكة المتحدة هذا الشهر بتدريب الجندي الأوكراني رقم 30 ألف في إطار عملية Interflex، وهو أكبر برنامج تدريب عسكري من نوعه على الأراضي البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد أثبت البرنامج أنه غيّر قواعد اللعبة بالنسبة للقوات الأوكرانية وتم تطبيقه لأول مرة في أوكرانيا تحت قيادة ديفيد كاميرون في عام 2015.

وأجرى وزير الخارجية البريطاني محادثات حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها مع رئيس الوزراء دينيس شميهال. وتعمل المملكة المتحدة بشكل وثيق مع أوكرانيا على إعادة إعمارها، حيث استضافت مؤتمر تعافي أوكرانيا في يونيو 2023، والذي شهد جمع أكثر من 60 مليار دولار لجهود التعافي، بما في ذلك 240 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الثنائية من المملكة المتحدة.

كما زار اللورد كاميرون، يونيت سيتي، وهي مركز للابتكار والتكنولوجيا في كييف، حيث التقى برجال الأعمال الشباب الذين يعملون على بناء مستقبل الاقتصاد الأوكراني.