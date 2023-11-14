إيلاف من لندن: في أول مهامه الدبلوماسية، كوزير للخارجية، اجتمع اللورد ديفيد كاميرون، يوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس جايشانكار.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية: في أول اجتماع ثنائي له كوزير للخارجية، استقبل ديفيد كاميرون وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس جايشانكار في لندن اليوم.

وقال إن الوزيرين ناقشا التحديات العالمية المشتركة، بما في ذلك الوضع المقلق في إسرائيل وغزة والحرب الروسية غير الشرعية في أوكرانيا. كما تناولوا خلال الاجتماع أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالنسبة للنمو والرخاء العالميين.

كما عكسا أيضًا قوة العلاقة بين المملكة المتحدة والهند - بما في ذلك تلبية طموح خارطة الطريق بين المملكة المتحدة والهند 2030.

وناقش وزير الخارجية والدكتور جايشانكار أيضًا التقدم في اتفاقية التجارة الحرة والشراكات في مجال الدفاع والعلوم والتكنولوجيا.

