إيلاف من لندن: اعترف وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد كاميرون بأنه من غير المعتاد أن يعود رئيس وزراء سابق إلى منصبه السياسي، لكنه فعل ذلك "لأنني أؤمن بالخدمة العامة".

وأضاف كاميرون الذي استقال من رئاسة الحكومة غداة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي 2017، أننا نواجه "تحديات شاقة"، في إشارة إلى الصراع في الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية.

وقال كاميرون في أول حديث بعد عودته المفاجئة للساحة السياسية أنه يأمل أن تساعد خبرته ومعرفته التي اكتسبها منذ ست سنوات كرئيس للوزراء والحادي عشر على رأس حزب المحافظين.

وأضاف إنه "مسرور بقبول" العرض المقدم من رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وقال إنه يأمل أن تكون السنوات الستة التي قضاها كرئيس للوزراء مفيدة لدوره الجديد في حكومة ريشي سوناك.

تحديات

وتابع كاميرون: "لقد طلب مني رئيس الوزراء القيام بهذه المهمة، وهذا هو الوقت الذي نواجه فيه بعض التحديات الصعبة كدولة".

وأكد: "بالطبع، آمل أن تمنحني ست سنوات كرئيسة للوزراء، و11 عامًا في قيادة حزب المحافظين، بعض الخبرة والاتصالات والعلاقات والمعرفة المفيدة التي يمكنني من خلالها مساعدة رئيس الوزراء على التأكد من أننا نبني تحالفاتنا... البلاد قوية."

وقال كاميرون إنه يعتقد أن سوناك رئيس وزراء جيد. وأضاف أنه "بشكل عام" "حاول التزام الصمت بشأن السياسة".

وردا على سؤال حول الخلافات مع سياسات سوناك، قال: "بالطبع اختلف مع بعض القرارات الفردية. لكن السياسة هي مشروع جماعي."

وفي الأخير، أكد كاميرون على أنه "استقال من جميع الشركات التي كنت أساعدها": "لدي الآن وظيفة واحدة".

