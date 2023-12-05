إيلاف من لندن: غداة إعلانه خطة الحد من الهجرة، بدأ وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي زيارة لرواندا للتوقيع على معاهدة جديدة لترحيل اللاجئين.

وتأتي زيارة كليفرلي لرواندا، في أعقاب الحكم الصادر في 15 نوفمبر عن المحكمة العليا الذي اعتبر ترحيل اللاجئين إلى رواندا غير قانوني.

رغم ذلك، أصرت الحكومة على أنها كانت تعمل على اتخاذ تدابير طوارئ ووعدت بإبرام معاهدة مع رواندا في غضون أيام، إلى جانب تشريع الطوارئ في البرلمان.

وقال كليفرلي إن رواندا "تهتم بشدة بحقوق اللاجئين" ويتطلع إلى لقاء نظرائها وتوقيع الاتفاق.

يذكر أن جزءا من مهمة رئيس الحكومة ريشي سوناك هو إبرام صفقة لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بوسائل غير نظامية إلى رواندا بشكل قانوني بعد حكم المحكمة العليا ضد المخطط.

رواندا آمنة

وقال وزير الداخلية: "نحن واضحون أن رواندا بلد آمن، ونحن نعمل بوتيرة سريعة للمضي قدمًا في هذه الشراكة لوقف القوارب وإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "لقد أدركت المحكمة العليا أنه قد يتم إجراء تغييرات في المستقبل لمعالجة الاستنتاجات التي توصلوا إليها - وهذا ما شرعنا في القيام به معًا، من خلال اتفاقية المعاهدة الجديدة المعترف بها دوليًا".

قال كليفرلي: "تهتم رواندا بشدة بحقوق اللاجئين، وأتطلع إلى الاجتماع مع نظرائها لتوقيع هذه الاتفاقية ومواصلة مناقشة كيفية عملنا معًا لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في الهجرة غير الشرعية."

وكانت هناك تكهنات بأن رواندا تسعى للحصول على المزيد من الأموال بالإضافة إلى مبلغ 140 مليون جنيه استرليني الذي التزمت به بالفعل في هذا المخطط.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن رواندا ستحصل على دفعة إضافية بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني للموافقة على شروط جديدة بشأن اتفاقيتها مع المملكة المتحدة.

وكان سوناك التقى بالرئيس الرواندي بول كاغامي على هامش مؤتمر المناخ (COP28) في دبي الجمعة، لكنه رفض بعد ذلك تحديد حجم الأموال التي سينفقها لإنجاح المخطط.

لا طلب لأموال

وأصر داونينغ ستريت على أنه لم يكن هناك طلب للحصول على أموال إضافية من رواندا، حيث قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "بالتأكيد لا أعرف هذا الرقم وهو 15 مليون جنيه إسترليني، ولم يكن هناك طلب لتمويل إضافي للمعاهدة من قبل رواندا، أو لا تقدمها حكومة المملكة المتحدة."

وكانت هناك أيضًا تقارير تفيد بإمكانية تعيين محامين بريطانيين في المحاكم الرواندية في محاولة لمعالجة مخاوف المحكمة العليا، التي وجدت في حكمها أنه سيكون هناك "خطر حقيقي" لإعادة الأشخاص إلى وطنهم بغض النظر عما إذا كانت طلبات اللجوء الخاصة بهم قد تم قبولها أم لا. في انتهاك للقانون الدولي.

لكن المتحدث باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو قال إن الفكرة "غير مطروحة على الإطلاق". وقال: "لدينا بنود خاصة بعدم الترحيل تنص على عدم نقل أي فرد من رواندا".