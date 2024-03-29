إيلاف من لندن: واجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حملة من الانتقادات بسبب قائمة الشرف التكريمية "المفاجئة" التي رفعها للقصر الملكي قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وتضم القامة المتبرع الرئيسي لحزب المحافظين محمد منصور، الذي حاز على لقب (فارس) وهو أمين صندوق حزب المحافظين وقدم 5 ملايين جنيه إسترليني للحزب في عام 2023.

وجاء حصول منصور على لقب فارس لأعماله التجارية والأعمال الخيرية والخدمة السياسية، كما تم منح عدد من أعضاء البرلمان المحافظين فرسانًا وسيدات.

وقالت رئيسة حزب العمال المعارض، أنيليز دودز، إن ترشيحات سوناك كانت "إما عملاً متعجرفًا لرجل مؤهل توقف عن الاهتمام بما يعتقده الجمهور، أو انغماس في الذات من شخص لا يتوقع أن يكون رئيسًا للوزراء لفترة أطول".

وردا على سؤال من (سكاي نيوز) عما إذا كان حزب العمال سيستبعد منح التكريم للمانحين إذا كانوا في الحكومة، قالت السيدة دودز إن منح الأموال لا ينبغي أن يكون "تصريحا تلقائيا".

وعقب الإعلان، قال السيد منصور: "هذه الجائزة هي أعظم شرف في حياتي. أنا سعيد للغاية وممتن للغاية. هذه الجائزة كانت ستعني الكثير لأبي وأمي. أتمنى أن يعيشوا ليروا هذا اليوم. هذا الشرف لهم، للقيم التي علموها أنا وإخوتي ولكل ما فعلوه من أجلنا."

اعمال منصور

وسلطت مصادر داونينغ ستريت الضوء على عمل السيد منصور في دعم الجمعيات الخيرية، بما في ذلك الدعم المالي لنصب تذكاري لأولئك الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا.

ومن جهته، قال اللورد روبرت هايوود، عضو حزب المحافظين وخبير استطلاعات الرأي، إن الجمهور "لن يكون سعيدًا" بهذه الخطوة.

وفي حين أن بعض الشخصيات غير السياسية - مثل المخرج كريستوفر نولان - حصلت أيضًا على لقب فارس، إلا أن الأعمال السياسية هي التي ستلفت الانتباه.

وقال اللورد هايوود: "أعتقد أن الناس لا يحبون ذلك، ليس هناك شك في ذلك. المشكلة هي أن لديك أشخاصًا محسنين حقيقيين يتبرعون أيضًا بالمال لحزب سياسي، وهنا لا يتم التمييز بين الحدود".

وأضاف أنه "فوجئ حقًا" بتوقيت القائمة - لكنها على الأرجح لا تقول شيئًا عن توقيت الانتخابات العامة".

وعادة، يتم منح التكريم في رأس السنة الجديدة وفي عيد ميلاد الملك، أو بعد استقالة رئيس الوزراء، على الرغم من أن هذا هو العرف وليس القاعدة.

توقيت الاعلان

كما أثار توقيت الإعلان، بينما كان البرلمان في عطلة، الدهشة، على الرغم من أن المصادر أشارت إلى أن التوقيت مرتبط بالحاجة إلى إجراء تعيينات في مجلس الملكة الخاص، بما في ذلك الوزير الأول الويلزي الجديد فوغان جيثينغ.

وكان فيليب ديفيز أحد أعضاء البرلمان المحافظين الذين حصلوا على لقب فارس. وهو معروف باستضافته برنامجًا تلفزيونيًا على قناة جي بي نيوز مع زوجته وزميلته النائبة المحافظة والوزيرة إستير ماكفي.

وستصبح وزيرة الرياضة السابقة تريسي كراوتش عضوا في اللوردات لتحمل لقب (ليدي) بعد أن أجرت مراجعة لإصلاح نظام كرة القدم في المملكة المتحدة، وسيصبح وزير الزراعة مارك سبنسر أيضًا (سير) لحصوله على وسالم الفارس.

وستصبح رئيسة لجنة الخزانة المختارة في مجلس العموم هارييت بالدوين عضو البرلمان المحافظ (ليدي)سيدة أيضًا.

وبعيدًا عن السياسة، تم تكريم المخرج نولان وزوجته والمنتجة إيما توماس بعد إطلاق فيلم السيرة الذاتية أوبنهايمر الحائز على جوائز. كما حصل الدكتور ديميس هاسابيس، الذي شارك في تأسيس شركة Google DeepMind AI، على لقب فارس.

