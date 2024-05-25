إيلاف من لندن: في لقاءاته مع الناخبين مع انطلاق الحملة الانتخابية، أطلق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مزحة قائلا إنه "تجنب الالتهاب الرئوي" بعد إطلاق الانتخابات "الرطبة" من أمام 10 داونينغ ستريت.

وقال رئيس الوزراء مازحا إنه تجنب الإصابة بالالتهاب الرئوي بعد أن ألقى خطاب إعلانه الانتخابي خارج رقم 10 تحت المطر الغزير. واضاف للناخبين في مقاطعة يوركشاير في دائرة ويذرسبون: لقد كانت هناك "مظلات" واقية لكنني القيت الخطاب تحت المطر.

وفي حديثه خلال اجتماع إفطار مع جنود سابقين في دائرته الانتخابية في ريتشموند، شمال يوركشاير، أكد ريشي سوناك لفيكي رود المعنية بحالته الصحية، لكنه لم يتمكن من ضمان أن بدلته نجت من الطقس الرطب.

وقال للمجموعة في حانة ذا بوك إن ووترسبون The Buck Inn Wetherspoon يوم السبت: "كان الطقس رطبًا. عدد الأشخاص الذين أعطوني مظلة خلال اليومين الماضيين...".

وأضاف السيد سوناك: "هذا هو تقليدنا، رئيس الوزراء، في اللحظات الكبيرة، يدعون إلى الانتخابات ويخرجون هناك. اعتقدت، سواء كان الجو ممطرًا أو مشمسًا، أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".

لا التهاب رئويا

وقال: "لكن لا يوجد التهاب رئوي بعد، من ناحية أخرى، بدلتي! لست متأكدًا تمامًا من الحالة التي ستكون عليها عندما أعود إلى لندن".

كما امتنع رئيس الوزراء عن تناول إحدى وجبات الإفطار الست الكبيرة التي تم إحضارها إلى مجموعة المحاربين القدامى الثمانية.

وتحدث سوناك مع المجموعة لمدة 20 دقيقة تقريبًا ولم يتلق أي أسئلة من وسائل الإعلام.

وتأتي زيارة سوناك، بعد أن نفى بيم أفولامي، وزير الخزانة، التلميحات إلى أن رئيس الوزراء كان "يأخذ إجازة" خلال حملته الانتخابية.

وقال أفولامي لشبكة (سكاي نيوز) ردا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء يقضي يوم عطلة "هذا ليس صحيحا". "سيقوم بحملته الانتخابية في يوركشاير."

يومان صعبان

وواجه رئيس الوزراء أول يومين صعبين من حملته الانتخابية، حيث واجه العديد من العقبات خلال جولته في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأدت زيارة إلى حي تيتانيك في بلفاست إلى إجراء مقارنات غير مرغوب فيها بين "السفينة الغارقة" وحظوظ حزبه، بينما كان في مصنع جعة في ويلز، ارتكب خطأً كرويًا بشأن اليورو.

وعلى الرغم من ذلك، يصر السيد سوناك على أنه "متحمس" و"مستعد للقتال" ضد السير كير ستارمر زعيم حزب العمال.

وفي عطلة نهاية هذا الأسبوع، من المقرر أن تحتل الاشتباكات الانتخابية بين الحزبين الكبيرين المحافظين والعمل، حول الاقتصاد مركز الصدارة حيث يبدأ السير كير حملته الانتخابية في ويست ميدلاندز حول أزمة تكلفة المعيشة.

