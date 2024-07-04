إيلاف من لندن: لماذا لن يصوت الملك تشارلز والعائلة المالكة في الانتخابات العامة البريطانية؟ سؤال قد يفكر البعض في البحث عن إجابة له، وقد يشعر البعض الآخر ممن لا يعلمون أن الملك لا يصوت في الانتخابات بالدهشة، على أي حال هي عادة ملكية وليست هناك موانع قانونية رسمية.

من المقرر أن يمنح الملك تشارلز الإذن بتشكيل حكومة جديدة، وهو الذي يلتقي رئيس الوزراء الجديد في الخطوة الأولى قبل تشكيل الحكومة، و لكن الملك الحاكم ليس له رأي (معلن) فيمن سيكون رئيس الحكومة.

الملك وبصفته "رأس الدولة"، يتمتع بقاعدة احتفالية في إجراءات ما بعد الانتخابات العامة، وسيزوره زعيم الحزب الفائز الذي سيطلب الإذن بتشكيل الحكومة المقبلة، وفقاً لتقرير standard.co.uk .

لكن لماذا لا يقوم الملك بالتصويت في الانتخابات؟ وما هو دور العائلة المالكة في السياسة؟

لماذا لا تصوت العائلة المالكة؟

في إدارة شؤون المملكة المتحدة، يتعين على النظام الملكي البريطاني والبرلمان أن يعملا معا في شؤون الدولة، بغض النظر عن الحزب السياسي الذي يتولى السلطة.

ونتيجة لذلك، يتعين على العائلة المالكة أن تظل محايدة سياسيا في كل الأمور. ويجب على الملك وبقية أفراد العائلة المالكة الحفاظ على العلاقات مع قادة الدول الأجنبية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، مما يعني أن العائلة المالكة لا تصوت أو تعبر علنا عن آرائها السياسية.

ومع ذلك، لا يوجد قانون ينص على أنهم لا يستطيعون التصويت، لكنهم اختاروا عدم القيام بذلك. من غير المعروف ما إذا كان أفراد الأسرة الآخرون قد اختاروا التصويت ولكن يُعتقد أنهم لا يفعلون ذلك.

ما هو دور الملك تشارلز في الانتخابات العامة؟

في الساعات الأولى من يوم الجمعة 5 حزيران (يوليو)، من المتوقع أن يتضح الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد، بعد إغلاق مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد في الساعة 10 مساءً. ومن المتوقع أن ينتهي العد في وقت ما يوم الجمعة.

وفي نفس اليوم، سيزور زعيم الحزب الفائز قصر باكنغهام ويلتقي بالملك. وسيدعوه بعد ذلك لتولي منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وسيجتمعون بعد ذلك مرة أخرى في اللقاء الأسبوعي الخاص بين الملك ورئيس الوزراء "لمناقشة شؤون الحكومة".

متى يتدخل الملك؟

على الرغم من أن الملك يظل محايدًا سياسيًا في جميع الأمور، إلا أنه قادر على تقديم المشورة والتحذير لوزرائه - بما في ذلك رئيس وزرائه - عند الضرورة"، وفقًا لموقع العائلة المالكة.

ماذا يحدث بعد أن يطلب الملك تشكيل الحكومة؟

من المقرر تشكيل الحكومة الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المقرر أن تتم دعوة البرلمان الجديد للاجتماع يوم الثلاثاء 9 تموز (يوليو) حيث سيتم انتخاب رئيس البرلمان. وسيتبع الافتتاح الرسمي للبرلمان وخطاب الملك يوم الأربعاء 17 تموز (يوليو).