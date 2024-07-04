إيلاف من لندن: مع توجه ملايين الناخبين البريطانيين منذ الصباح لمراكز الاقتراع لانتخاب مجلس عموم جديد، فإنه لا يوجد أخبار سياسية اليوم الخميس.

وهناك قواعد صارمة يجب على وسائل الإعلام البريطانية، الالتزام بها في يوم الاقتراع، على مواقعها الإلكترونية أو القنوات التلفزيونية والإذاعات لمدة 13 ساعة أو نحو ذلك.

ومثل هذه القواعد موجودة لمنع أي تأثير على كيفية اختيار الناس للتصويت.

وتنص قواعد مكتب الاتصالات الحكومي Ofcom على أن أي مناقشة وتحليل لقضايا الانتخابات يجب أن تنتهي عند فتح صناديق الاقتراع، والذي كان في الساعة السابعة صباحًا اليوم الخميس.

كما لا يُسمح لوسائل الإعلام بنشر نتائج أي استطلاع للرأي في يوم الانتخابات، إلا بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة العاشرة مساءً.على مدى العقد الماضي، كان هذا يعني أن صور الكلاب في مراكز الاقتراع أصبحت ظاهرة - بدلاً من الأخبار السياسية الأكثر أهمية.