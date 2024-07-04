إيلاف من لندن: على الرغم من أن كل ما يحيط بالعمل السياسي والانتخابي في بريطانيا يخضع لتقاليد عريقة، إلا أن التذكير بها وبالخطوات التي يتم اتخاذها يظل أمراً مهما، وهذا ما فعلته صحيفة "إيفيننج ستاندرد" اللندنية، حيث أشارت إلى أن الفترة التي تلي الانتخابات العامة تكون بمثابة دوامة من النشاط لرئيس الوزراء الجديد، ومع ذلك يمكن للبرلمان أن ينعقد مرة أخرى في غضون أيام من التصويت.

يتمتع الناس في كل منطقة من مناطق المملكة المتحدة بفرصة التصويت في واحدة من 650 دائرة انتخابية الخميس، و يعمل النائب المختار كممثل محلي لدائرته الانتخابية لمدة أقصاها خمس سنوات.

متى يتولى رئيس الوزراء الجديد منصبه بعد الانتخابات؟

سيتم إعلان النتائج في الساعات الأولى من يوم الجمعة 5 تموز (يوليو) وستغلق مراكز الاقتراع الساعة 10 مساءً في جميع أنحاء البلاد عندما يبدأ فرز الأصوات.

خلال عطلة نهاية الأسبوع من 6 إلى 7 تموز (يوليو)، من المتوقع تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء.

خطاب أمام 10 داوننغ ستريت

بعد أن يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الملك، غالبا ما يعود لإلقاء خطاب خارج الباب الأمامي لرقم 10 داوننغ ستريت. وبمجرد دخول رئيس الوزراء الجديد من هذا الباب الشهير، يبدأ العمل الحقيقي للحكومة. سيتم التصفيق لرئيس الوزراء في المبنى من قبل الموظفين، وسيتم الترحيب به من جانب سكرتير مجلس الوزراء وبعد ذلك سيتلقى إحاطات الخدمة المدنية المعدة مسبقا.

متى يلتقي رئيس الوزراء الجديد بالملك؟

تتمتع المملكة المتحدة بنظام ملكي دستوري، مما يعني أنه قبل بدء أي عمل جديد، يجب على رئيس الوزراء الجديد أن يلتقي أولاً برئيس الدولة، الملك تشارلز.

ويتخذ رئيس الوزراء القرارات باسم الملك، على الرغم من أنه لا يلعب أي دور في الحكم، ويجب أن يلتقي به أولاً قبل أن يبدأ هذا العمل.

وفي اليوم التالي للانتخابات العامة - في هذه الحالة يوم الجمعة 5 تموز (يوليو)- سيلتقي الزعيم الجديد بالملك على انفراد، وسيطلب من رئيس الوزراء الجديد تشكيل إدارة.

كم من الوقت يستغرق تشكيل البرلمان الجديد وتشغيله؟

يختلف، عادةً ما تكون أول 72 ساعة مليئة بالمواعيد والمكالمات الرسمية. وسيقوم رئيس الوزراء الجديد بتعيين مجلس الوزراء، كما سيكتب أيضا إلى قادة الغواصات النووية الأربع في المملكة المتحدة، التي تحتفظ بالرادع النووي، معطيا تعليمات بشأن ما يجب فعله في حالة نشوب حرب نووية.

من المرجح أن يقوم الزعيم الجديد بإجراء واستقبال عدد من المكالمات من وإلى قادة العالم الآخرين.

عادة ما يبدأ البرلمان أعماله بعد حوالي أسبوع من الانتخابات ولكن لا توجد مبادئ توجيهية رسمية لذلك.

المهام الأولى لمجلس العموم هي اختيار المتحدث وإنهاء القسم على النواب، و بعد هذه الأحداث، يمكن إلقاء خطاب الملك، وبعد ذلك يمكن أن يكون هناك مناقشة حول الخطاب (في الأساس، مناقشة حول محتوى الخطاب).

وهذه هي الفرصة الأولى للحكومة الجديدة لإظهار أنها تحظى بدعم النواب، كما أنها أول بند موضوعي سيناقشه البرلمان.

ماذا يحدث للنواب الخاسرين؟

يحصلون على مبلغ معين من المال مما يعرف بميزانية التصفية. فهو يساعد النواب السابقين على تحمل نفقات معيشتهم بعد انتهاء رواتبهم. اعتمادًا على أعمارهم ومدة خدمتهم.

كيف يتم تعيين وزراء الحكومة؟

يعين رئيس الوزراء الوزراء من بين أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات.