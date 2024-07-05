إيلاف من لندن: اعترف ريشي سوناك بهزيمته في الانتخابات العامة، مما يضع السير كير ستارمر في طريقه لدخول 10 داونينغ ستريت كأول رئيس وزراء لحزب العمال في البلاد منذ 14 عاما.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته إنها كانت "ليلة صعبة" بالنسبة لحزبه، وأنه يتحمل "المسؤولية" عن النتائج الكارثية، وتابع: "لقد فاز حزب العمال في هذه الانتخابات العامة، وقد اتصلت بالسير كير ستارمر لتهنئته على فوزه".

جاء ذلك بعد أن حصل حزب العمال على 326 مقعدا المطلوبة للأغلبية في مجلس العموم، رسمياً.

ستارمر: فعلناها.. التغيير يبدأ الآن

من ناحيته قال رئيس الوزراء القادم السير كير ستارمر :"لقد فعلناها! لقد قمتم بحملة رائعة، وناضلتم من أجل هذه اللحظة، وقد وصلنا الآن، التغيير يبدأ الآن، وهذا شعور جيد، يجب أن أكون صادقا، عملنا 4 سنوات ونصف من تغيير الحزب، وهذا هو الهدف من الذي عملنا أجله: حزب عمالي متغير، مستعد لخدمة بلدنا، مستعد لإعادة بريطانيا إلى خدمة الشعب العامل".

النتائج قيد الفرز

ولا تزال النتائج قيد الفرز، لكن استطلاعات الرأي وضعت حزب العمال في طريقه للفوز بـ 410 مقاعد، أي أكثر من ضعف ما فاز به في الانتخابات الأخيرة، مما منحه أغلبية قدرها 170 مقعدًا في مجلس العموم.

وهذا أقل بقليل من الأغلبية التاريخية البالغة 179 صوتاً التي فاز بها السير توني بلير عام 1997، آخر رئيس وزراء منتخب لحزب العمال.

وشهدت النتائج أن البلاد تدير ظهرها بقوة لحزب المحافظين، حيث انخفض عدد مقاعد الحزب الذي كان مهيمناً في السابق إلى 131 نائباً فقط - وهو أدنى رقم في التاريخ.

آخر التطورات:

- خسر العديد من وزراء حزب المحافظين مقاعدهم لصالح حزب العمال، بما في ذلك جرانت شابس وزير الدفاع، وكذلك بيني موردونت.

- احتفظ زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين بمقعده كمستقل.

- فاز زعيم الإصلاح في المملكة المتحدة نايجل فاراج بمقعد في مجلس العموم في محاولته الثامنة.

