إيلاف من لندن: قدم ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، استقالته رسميا للعاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث خلال لقاء في قصر باكنغهام، الجمعة، وذلك إثر الهزيمة الساحقة لحزب المحافظين الحاكم في الانتخابات العامة التي جرت، الخميس.

كما قدم سوناك استقالته من زعامة حزب المحافظين، بعد الهزيمة الساحقة التي لحق بالحزب.

وأكد قصر باكنغهام أن الملك تشارلز قبل استقالة ريشي سوناك من منصبه كرئيس للوزراء. وقال القصر في بيان: "لقد التقى صاحب السعادة النائب ريشي سوناك بالملك هذا الصباح وقد قدم استقالته من منصب رئيس الوزراء، والتي كان جلالته سعيدا بقبولها".

وقد تم تصوير رئيس الوزراء السابق برفقة زوجته أكشاتا مورتي أثناء مغادرتهما قصر باكنغهام.

بيان الاستقالة

وقال سوناك في بيان ألقاه من أمام 10 داونينغ ستريت معلنا استقالته من زعامة حزب المحافظين إنه "سمع غضب الناخبين"، وأضاف أنه لن يترك منصبه على الفور، لكنه سيفعل ذلك بمجرد بدء السباق على قيادة حزب المحافظين.

وقال: "أود أن أقول، أولا وقبل كل شيء، أنا آسف. لقد أعطيت هذه الوظيفة كل ما عندي". وخاطب الناخبين: "لكنكم أرسلتم إشارة واضحة مفادها أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تتغير. وحكمكم هو الحكم الوحيد الذي يهم. لقد سمعت غضبكم وخيبة أملكم وأتحمل مسؤولية هذه الخسارة".

وأضاف: "يشرفني أن أكون رئيس وزرائكم، فهذه أفضل دولة في العالم".

ستارمر يعلن فوزه

وكان السير كير ستارمر زعيم حزب العمال أعلن فوزه في الخامسة صباحًا يوم الجمعة، وأخبر حشدًا من المؤيدين أن المملكة المتحدة لديها "الفرصة بعد 14 عامًا لاستعادة مستقبلها".

وبعد فوزه بمقعده في ريتشموند، شمال يوركشاير، قبل لحظات، اعترف سوناك بالهزيمة وقال إنها كانت ليلة "واقعية". وأضاف: "لقد فاز حزب العمال في هذه الانتخابات العامة، وقد اتصلت بالسير كير ستارمر لتهنئته على فوزه.

أنا آسف

واعترف سوناك خلال خطاب الاستقالته بأنه "يوم صعب في نهاية عدد من الأيام الصعبة". وفي رسالة إلى مئات المحافظين الذين فقدوا مقاعدهم، قال: "أنا آسف".

وأضاف: "يؤلمني أن أفكر في عدد الزملاء الجيدين الذين ساهموا كثيرًا في مجتمعاتهم وبلدنا، ولن يعودوا الآن في مجلس العموم. أشكرهم على عملهم الجاد وخدمتهم".

وقال سوناك إنه "من المهم" أن يقوم حزب المحافظين الآن بإعادة البناء وأن يتولى أيضًا "دوره الحاسم في المعارضة، بشكل احترافي وفعال".

تمنيات لستارمر

وتمنى النائب التوفيق للسير كير وعائلته، مضيفًا: "مهما كانت خلافاتنا في هذه الحملة، فهو رجل محترم وذو روح عامة وأحترمه".

وقال: "إنه وعائلته يستحقون أفضل ما في فهمنا وهم يقومون بالانتقال الضخم إلى حياتهم الجديدة خلف هذا الباب بينما يتصارع مع هذه الوظائف الأكثر تطلبًا في عالم غير مستقر بشكل متزايد."

كما شكر سوناك زملائه المحافظين وحكومته والخدمة المدنية وفرقه في داونينج ستريت وفي منتجع تشيكرز الريفي لرئيس الوزراء وموظفيه في مقر المحافظين.

سوناك ومنجزات

وتحدث سوناك عن قيادته، قائلا إن التضخم "عاد إلى الهدف، وأسعار الرهن العقاري آخذة في الانخفاض، وعاد النمو".

وقال إن المحافظين "عززوا مكانتنا في العالم، وأعادوا بناء العلاقات مع الحلفاء، وقادوا الجهود العالمية لدعم أوكرانيا وأصبحوا موطنا لجيل جديد من التقنيات التحويلية".

وقال سوناك أيضًا إن "مملكتنا المتحدة أقوى" بفضل إطار عمل وندسور، و"استعادة" السلطات في أيرلندا الشمالية و"تعزيز اتحادنا" - وهو ما قال إنه فخور به.

وانتهى سوناك حديثه بالحديث عن أن بريطانيا "غير ملحوظة" بشكل ملحوظ نظرًا لحقيقة أنه بعد جيلين من وصول أجداده إلى المملكة المتحدة، يمكن أن يصبح رئيسًا للوزراء و"يمكنه مشاهدة ابنتي الصغيرتين وهما تشعلان شموع ديوالي على الدرج في داونينغ سانت".