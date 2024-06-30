إيلاف من لندن: تعهد رئيس الوزراء البريطاني بدعم "ثابت" لإسرائيل ومحاربة "مرض" معاداة السامية ودان فظاعة العمل الإرهابي التي قامت به حماس يوم 7 أكتوبر 2023.

وكان سوناك يتحدث بعد ظهر اليوم الأحد، في كنيس (ماتشزيك هاداث) في غولدرز غرين، شمال لندن، وأبلغ المصلين أن الحكومة تحت قيادته ستقف خلف إسرائيل.

وفي معرض إشارته إلى "فظاعة" هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قال إنه "لن يراوغ أبدًا بشأن الجهة التي يجب إلقاء اللوم عليها في هذا العمل الإرهابي القبيح والبغيض".

دعم لإسرائيل

وأضاف "سأظل ثابتا على الوقوف إلى جانب إسرائيل في وقت حاجتها، ولن أحاول إجبار إسرائيل على تقديم تنازلات ليست في مصلحتها. إسرائيل تستحق العيش في سلام وأمن".

ودعا زعيم حزب المحافظين، حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى الهجوم الإيراني على إسرائيل في أبريل، قائلاً: "أنا فخور بأنني أول رئيس وزراء بريطاني يأمر جيشنا بالتحرك لحماية دولة إسرائيل، وأنا فخور أكثر بالدور الذي لعبته قواتنا في هذا الصدد".

وقال: لقد لعب الجيش دوراً في ضمان عدم نجاح وابل الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية".

معاداة السامية

وانتقد السيد سوناك أيضًا "الزيادة المروعة في معاداة السامية" في المملكة المتحدة منذ هجمات 7 أكتوبر، وهاجم أولئك الذين "يلومون إسرائيل على دفاعها عن نفسها، وعلى فعل ما ستفعله أي دولة ردًا على مثل هذا الهجوم المروع والهمجي".

وأضاف: "إن نسيج أمتنا بأكمله مهدد. ومعاداة السامية هذه مرض، وأنا مصمم على مواجهتها".

وتعهد "بقيادة جهد طويل الأمد" للقيام بذلك، و"تغيير ثقافتنا حتى نتمكن من معالجة الأسباب الجذرية لهذه الكراهية".

لا تسامح

وقال رئيس الوزراء إنه إذا أعيد انتخابه فإنه "سيطلب من الشرطة اتباع نهج عدم التسامح مطلقا مع جرائم الكراهية المعادية للسامية".

وفي الأخير، انتقد السيد سوناك خطة حزب العمال لإضافة ضريبة القيمة المضافة إلى رسوم المدارس الخاصة، قائلاً: "من الخطأ بشكل خاص فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس اليهودية عندما لا يكون هناك توفير بديل كافٍ في قطاع الدولة.

وقال: "إن قيمك وتعليمك وعملك الجاد ومشروعك هي قيم بريطانية للغاية، وهي أيضًا قيم محافظة."