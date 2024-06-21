إيلاف من لندن: يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المزيد من الأسئلة حول فضيحة مراهنات حزب المحافظين الذي يتزعمه، على تاريخ موعد الانتخابات.

وخلال إطلاقه، اليوم الخميس، لبيان حزب المحافظين الويلزي للانتخابات البرلمانية، تم استجواب ريشي سوناك مرة أخرى بشأن فضيحة المراهنة على الانتخابات التي ابتلي بها المحافظون خلال الأسبوع الماضي.

واعترف كريغ ويليامز، المساعد البرلماني المقرب لرئيسة الوزراء، مرشح حزب المحافظين في مونتغمريشاير وجليندور، بالمراهنة على الانتخابات.

كما يتم التحقيق مع لورا سوندرز، المرشحة عن بريستول نورث ويست، وزوجها، مدير الحملات توني لي، من قبل لجنة المقامرة.

وردا على سؤال من قبل إذاعة إل بي سي ويلز، حول متى اكتشف أن السيد ويليامز قد وضع رهانًا وما إذا كان واثقًا من عدم قيام أي شخص في حكومته بنفس الشيء، قال السيد سوناك: "لقد كنت غاضبًا للغاية عندما علمت بهذه المزاعم. إنه نفس الغضب الذي يشعر به الكثير منكم، نعم سيتم التحقيق مع المعنيين بشكل صحيح. فهذه مزاعم خطيرة."

عقوبات

واضاف: "ما سأقوله هو أنه إذا تبين أن أي شخص قد انتهك القواعد، فيجب أن يواجه العواقب الكاملة للقانون."

ثم سألت (سكاي نيوز) عما إذا كان السيد سوناك مرتاحًا لقيام مرشحي حزب المحافظين بوضع الرهانات وما إذا كان على علم بقيام أي مرشح آخر بنفس الشيء.

أجاب رئيس الوزراء: "ليس هناك الكثير مما يمكنني قوله، هناك تحقيقات متعددة تجري. من الصحيح أنه يُسمح لهم بالمضي قدمًا. إنها مستقلة وسرية بالضرورة. هناك أيضًا تحقيق جنائي وهذه مسائل جنائية محتملة".

واضاف: "إذا تبين أن أي شخص قد انتهك القواعد، فلا ينبغي أن يواجه العواقب الكاملة للقانون فحسب، بل سأتأكد من طرده من حزب المحافظين".

وفي سؤال آخر من جي بي نيوز GB News حول لماذا لم يوقف السيد سوناك المتهم بالفعل، كما أشار زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إلى أنه كان سيفعل في بداية التحقيقات، قال: "هذه أمور خطيرة حقًا. خطيرة بشكل لا يصدق".

وأضاف: "لقد أوضحت بشكل واضح أن هذه المزاعم أثارت غضبي الشديد، لكن من الصحيح أن يتم السماح لهذه التحقيقات بالانتهاء بشكل صحيح دون تدخل من أي مكان آخر".

وفي الختام، أكد سوناك: "ثم إذا اكتشف أي شخص أنه ارتكب أي خطأ، فعليه تحمل العواقب الكاملة لأفعاله."