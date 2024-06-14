إيلاف من لندن: أظهر استطلاع للرأي، تفوق حزب الإصلاح في المملكة المتحدة على حزب المحافظين للمرة الأولى، وسارع رئيس الوزراء زعيم حزب المحافظين للقول إن هذا "سيعطي شيكًا على بياض لحزب العمال".

وفي ضربة جديدة لرئيس الوزراء المحاصر ريشي سوناك، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة (يوغوف) لصالح صحيفة (التايمز) أن نسبة تأييد الإصلاح في المملكة المتحدة بلغت 19%، مقارنة بحزب المحافظين الذي حصل على 18%.

وجاءت النتائج قبل لحظات من مناظرة أجرتها قناة آي تي في بين شخصيات بارزة في الأحزاب السبعة الرئيسية التي تخوض معركة الانتخابات.

سأقاتل

وقال ريشي سوناك إن الناخبين "يفهمون أن التصويت لأي شخص ليس مرشحًا محافظًا هو مجرد تصويت لوضع زعيم العمال كير ستارمر في 10 داونينغ ستريت".

وقال للصحفيين في قمة مجموعة السبع في إيطاليا: "نحن في منتصف الطريق فقط خلال هذه الانتخابات، لذلك ما زلت أكافح بشدة من أجل كل صوت".

ونوه سوناك إلى أن ما يظهره هذا الاستطلاع هو - الاستطلاع الوحيد الذي يهم هو الاستطلاع الذي أجري في 4 يوليو – "ولكن إذا تم تكرار هذا الاستطلاع في 4 يوليو، فإنه سيمنح حزب العمال شيكًا على بياض لفرض ضريبة على الجميع، وفرض ضريبة على منازلهم، ومعاشاتهم التقاعدية، وسياراتهم، أسرهم، وسأقاتل بشدة للتأكد من أن ذلك لن يحدث".

ورفض سوناك اقتراح نايجل فاراج بأن حزبه يمثل الآن المعارضة لحزب العمال، بعد أن أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف حصول الإصلاح على 19% والمحافظين على 18% فقط.

خطط حزب العمال

وهاجم سوناك الخطط الاقتصادية لحزب العمال، قائلًا إن الضرائب يجب أن ترتفع، وقالوا إنهم لن يسيطروا على الحدود أو الهجرة القانونية.

وردا على سؤال عما إذا كان حزب المحافظين يواجه تهديدا "وجوديا"، قال إن نشر البيانين "هناك فرق كبير بشأن الضرائب" بين المحافظين وحزب العمال.

وقال سوناك: "نريد خفض الضرائب في كل مرحلة من مراحل حياتك في العمل، أو إنشاء مشروع تجاري، أو شراء منزلك الأول، أو عندما تتقاعد، أو تكون متقاعدًا، أو إذا كان لديك عائلة تخفض الضرائب للجميع".

وأضاف رئيس الوزراء: "لا يستطيع حزب العمال أن يخبرك باستمرار ما هي الضرائب التي سيفرضها، لكنهم سيفرضونها، وكما رأينا بالأمس، سوف يرفعون العبء الضريبي إلى أعلى مستوى في هذا البلد. التاريخ وهذا هو خيار الجميع في الانتخابات."

أصبحنا معارضة

وإذ ذاك، يقول فاراج إن حزب الإصلاح في المملكة المتحدة أصبح الآن "معارضة لحزب العمال" مع تفوق الحزب على حزب المحافظين للمرة الأولى في استطلاع جديد.

ولم يضيع فاراج أي وقت في الشماتة بشأن الاستطلاع، قائلا في بيانه الافتتاحي: "قبل ظهورنا على الهواء مباشرة، تفوقنا على المحافظين في استطلاعات الرأي الوطنية. نحن الآن معارضة حزب العمال."

وفي تحول لخطاب حملة المحافظين، ادعى فاراج أيضًا أن التصويت لحزب المحافظين على الإصلاح سيمكن من تشكيل حكومة عمالية.

