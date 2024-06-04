إيلاف من لندن: رأى محللون أن السياسي البريطاني المثير للجدل نايجل فاراج الذي تولى منصب زعيم الإصلاح في المملكة المتحدة يضع خطة "للسيطرة العكسية" على حزب المحافظين.

واستند المحللون في رأيهم، على ما صرح به فاراج الذي يستعد ليكون عضوا في البرلمان عن منطقة كلاكتون في مقاطعة إسيكس: "لا أريد الانضمام إلى حزب المحافظين، وأعتقد أن أفضل شيء يمكن القيام به هو توليه المسؤولية".

واستبعد نايجل فاراج عقد صفقة مع المحافظين بعد إعلانه عن ترشحه ليصبح عضوًا في البرلمان، حيث حدد هدفه المتمثل في إصلاح المملكة المتحدة للسيطرة بشكل فعال على حزب المحافظين.

وبعد توليه منصب زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة يوم الاثنين، اتهم فاراج المحافظين بخيانة حزبه.

وكان الرئيس السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة قد استبعد نفسه من الترشح في هذه الانتخابات العامة، لكنه تراجع بعد أن قال إن لديه "شعورًا رهيبًا بالذنب" لعدم تقديم نفسه للترشح.

ترشيح

وسيترشح فاراج كمرشح الإصلاح في المملكة المتحدة في كلاكتون، إسيكس، وهي المرة الثامنة التي يحاول فيها أن يصبح نائبًا في البرلمان، ولم ينجح من قبل.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة (يوغوف) لصالح سكاي نيوز ونشر يوم الاثنين أن المحافظين من المرجح أن يفوز بكلاكتون، لكن ذلك كان قبل إعلان فاراج ترشحه.

لا اتفاق

وردا على سؤال عما إذا كان سيعقد اتفاقا مع حزب المحافظين، قال فاراج لبرنامج "توداي" على قناة بي بي سي: "ليس هناك أي ظروف على الإطلاق. لقد تعرضنا للخيانة من قبل حزب المحافظين الذي قدمت له مساعدة كبيرة."

وفي انتخابات 2019، أبرم حزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - الاسم السابق للإصلاح - اتفاقا مع المحافظين حيث لم يقدموا أي مرشحين ضد المحافظين في المقاعد الـ 317 التي فازوا بها في الانتخابات العامة السابقة، في محاولة لضمان حزب العمال أو حزب المحافظين. ولم يشغل الديمقراطيون الليبراليون تلك المقاعد.

ووافق على الصفقة بعد أن تعهد بوريس جونسون بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020 والسعي إلى اتفاق تجاري على النمط الكندي.

نية الفوز

وقال فاراج إنه ينوي الفوز بـ "ملايين" من الأصوات أكثر مما حصل عليه حزب استقلال المملكة المتحدة، في إطار محاولته جعل حزب الإصلاح هو المعارضة الرسمية.

وقال فاراج - الذي تولى منصب زعيم الإصلاح في المملكة المتحدة خلفا لريتشارد تايس - إنه لا يريد الانضمام إلى حزب المحافظين لكنه قال لقناة آي تي في - ITV: "أعتقد أن أفضل شيء يمكن القيام به هو تولي الحزب".

وقال: "يمكنك التكهن بما سيحدث في غضون ثلاث أو أربع سنوات، كل ما سأقوله لك هو أنه إذا نجح الإصلاح بالطريقة التي أعتقد أنها ستنجح، فسوف تنضم إلينا شريحة كبيرة من حزب المحافظين. على العكس."

وأشار فاراج إلى كندا، حيث "سيطر الإصلاح بشكل عكسي على حزب المحافظين، وأعاد تسميته، وأصبح ستيفن هاربر - الذي تم انتخابه نائبا إصلاحيا - رئيسا للوزراء الكندي لمدة 10 سنوات".

ولدى إطلاق حملته الانتخابية يوم الثلاثاء، قال فاراج لمئات من أنصاره في منطقة كلاكتون أون سي الساحلية، إنه سيكون "مصدر إزعاج دموي" في وستمنستر إذا نجح في أن يصبح عضوًا في البرلمان.

ثقة الشعب

وقال إن المحافظين انتهكوا ثقة الشعب البريطاني لأنهم "فتحوا الحدود أمام الهجرة الجماعية بشكل لم نشهده من قبل".

وقال الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة إن هذا يعني "أنهم انتهوا، لقد انتهوا"، وقال إنه بحاجة إلى التواجد في وستمنستر للضغط من أجل التغيير في حكومة حزب العمال.

ويُظهر أحدث استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف أن حزب العمال في طريقه لتحقيق فوز ساحق تاريخي، مع أغلبية متوقعة تبلغ 194 مقعدًا في الخامس من يوليو.

وسيكون هذا أكبر عدد من المقاعد لأي حزب في أي انتخابات منذ فوز ستانلي بالدوين بأغلبية المحافظين البالغة 208 مقاعد في عام 1924.

اما المرشحون الآخرون لدائرة كلاكتون هم: جوفان أوسو نيبول من حزب العمال، جايلز واتلينغ من المحافظين، ناتاشا أوزبن من حزب الخضر وماثيو بنسيلوم من الديمقراطيين الأحرار.

أول مواجهة

وإلى ذلك، واجه زعيم الإصلاح الجديد نايجل فاراج حادثة مفاجئة، اليوم الثلاثاء، حين ألقت امرأة مشروبًا عليه أثناء مغادرته حانة مون آند ستار فيش Moon and Starfish في كلاكتون.

وكان فاراج يتحدث إلى الصحفيين في الحانة بعد اجتماعه الحاشد المزدحم في كلاكتون بيير، والذي أطلق فيه حملته مع حشود من المؤيدين - وآخرين يحتجون على ترشيحه.

وشوهد فاراج مع المشروب - الذي يبدو أنه الحليب المخفوق - milkshake، متناثرا على بدلته أثناء صعوده إلى حافلة حملته الانتخابية.