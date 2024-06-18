إيلاف من لندن: أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على أن حزب المحافظين لا يزال بإمكانه الفوز في الانتخابات بعد أن قال أحد وزرائه إن الحزب قد يخسر.

وسعى رئيس الوزراء إلى ضخ التفاؤل في حملته بعد أن قال وزير الدفاع غرانت شابس إن الادعاء بأن حزب المحافظين سيفوز يشبه التظاهر بأن "الأسود هو الأبيض".

وفي إشارة إلى أنه قد يكثف هجماته الشخصية مع دخول الانتخابات أسبوعيها الأخيرين، اتهم سوناك أيضًا السير كير ستارمر زعيم حزب العمال بالافتقار إلى "شجاعة قناعاته" وقال إن منافسه السياسي سيجد أن إدارة البلاد "من الصعب القيام بها بشكل جيد".

وعندما سُئل خلال لقاء مع الصحفيين في حافلة حزب المحافظين حول رأيه في خصمه، قال سوناك: "ما أود قوله هو أن كير ستارمر هو شخص من الواضح أنه لا يتمتع بالشجاعة للتعبير عن قناعاته. أعتقد أنه من الصعب القيام بهذا العمل بشكل جيد إذا لم يكن لديك قناعات... وإذا لم تكن لديك الشجاعة لقناعاتك."

تقدم العمال

ويتقدم حزب العمال بمتوسط 20 نقطة في استطلاعات الرأي - بنسبة 41٪ - متقدما على حزب المحافظين بنسبة 21٪ والإصلاح بنسبة 15٪.

هجمات شخصية

وبحسب ما ورد نُصح السيد سوناك بـ "الذهاب إلى أبعد الحدود" وتكثيف الهجمات الشخصية على السير كير في محاولة لتغيير حملته المتعثرة، مشيرًا إلى دعمه لجيريمي كوربين، وقراره تنظيم حملة من أجل إجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهناك تشاؤم متزايد داخل صفوف حزب المحافظين حيث تشير استطلاعات الرأي المتعددة إلى أن زعيم حزب العمال يسير على الطريق الصحيح لتحقيق فوز ساحق أكبر مما حققه سلفه توني بلير في عام 1997.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع غرانت شابس إنه "من الممكن الفوز في الانتخابات"، لكنه أقر بأن هذه "ليست النتيجة الأكثر ترجيحاً، لا يمكن المخاطرة بالأغلبية العظمى لحزب العمال".

العمال والضرائب

وأخبر شابس (سكاي نيوز) أن حزب العمال سيزيد الضرائب إذا فاز وأن "الأغلبية العظمى" ستمكنهم من القيام بذلك دون معارضة.

وعندما سُئل عما إذا كان فوز حزب المحافظين غير محتمل، أجاب: "أعتقد أن هذا هو الموقف الواقعي، أليس كذلك؟ أعني أنني أعيش في العالم الحقيقي. لذا، كما تعلمون، دعونا لا نحاول التظاهر بأن الأسود هو الأبيض".

يذكر أن السيد شابس هو من بين المحافظين الذين يحذرون من مخاطر "الأغلبية العظمى" لحزب العمال في محاولة لإقناع الناخبين المحافظين التقليديين بعدم تغيير مواقفهم.

لكن السيد سوناك تحدث بلهجة أكثر تفاؤلاً خلال زيارة بعد ظهر اليوم إلى منصة غاز سينتريكا Centrica، وقال: "لا يزال أمامنا أسبوعان ونصف الأسبوع في هذه الانتخابات، وأنا أكافح بشدة من أجل كل صوت لأنني أعتقد أننا قادرون على الفوز".

إحباط الناس

وردا على سؤال عما إذا كان يتفهم إحباط الناس من حزب المحافظين، حيث قرر بعض الناخبين التحول إلى الإصلاح في المملكة المتحدة، أجاب: "بالطبع أتفهم إحباط الناس من ذلك - أعني أن هذا لا يمكن إنكاره، ولقد كنت واضحا للغاية أننا جعلنا التقدم، ولكن هناك المزيد لنقطعه".

وقال: "لكن النقطة المهمة الآن هي أننا نسير على الطريق الصحيح وهذه الانتخابات تتعلق بالمستقبل."

تهديد فاراج

ويواجه المحافظون أيضًا تهديدًا من اليمين بعد أن أعلن نايجل فاراج عودته المفاجئة إلى سياسة الخطوط الأمامية كزعيم لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة.

وتفوق حزب الإصلاح الأسبوع الماضي على المحافظين للمرة الأولى في استطلاع واحد أجرته مؤسسة يوغوف لصحيفة التايمز، على الرغم من أن حزب المحافظين يتقدم حاليًا بمتوسط سبع نقاط على حزب الإصلاح.

واعترف السيد فاراج اليوم الثلاثاء، بأن حزب الإصلاح في المملكة المتحدة لن يشكل حكومة بعد 4 يوليو - لكنه قال إن حملة الانتخابات العامة هي الخطوة الأولى على الطريق نحو فوز محتمل في المسابقة التالية في عام 2029.

