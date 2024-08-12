إيلاف من لندن: تحادث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الإثنين، مع الرئيس الإيراني كجزء من الجهود الدولية لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وجاءت المحادثة الهاتفية التي استمرت 30 دقيقة مع مسعود بزشكيان في أعقاب بيان مشترك صدر يوم الاثنين مع فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا يدعو إيران وحلفائها إلى عدم "تعريض فرصة الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن" في غزة للخطر.

وهناك مخاوف متزايدة من أن ترد إيران على إسرائيل بسبب مقتل رئيس حماس إسماعيل هنية، مما دفع الولايات المتحدة إلى إصدار أمر بنشر غواصة صاروخية موجهة في الشرق الأوسط.

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تشاطر إسرائيل مخاوفها وتوقعاتها بشأن هجوم من إيران في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى زيادة وضع القوة الأمريكية في المنطقة استعدادًا للانتقام الإيراني.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الاثنين: "إننا نتشاطر نفس المخاوف والتوقعات التي لدى نظرائنا الإسرائيليين فيما يتعلق بالتوقيت المحتمل هنا".

مراقبة الموقف

وفي إشارة إلى التصريحات الصادرة عن إسرائيل، التي تشير إلى هجوم وشيك محتمل، قال كيربي إن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الموقف "عن كثب شديد".

وأضاف المتحدث: "من الصعب التأكد، في هذا الوقت بالذات، مما إذا كان هناك هجوم من قبل إيران ووكلائها وكيف سيبدو ذلك".

وتابع: "علينا أن نكون مستعدين لما يمكن أن يكون مجموعة كبيرة من الهجمات". وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين على اتصال دائم بنظرائهم الإسرائيليين، فيما لفت إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس جو بايدن في وقت سابق الاثنين مع زعماء المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وحث البيت الأبيض جميع الأطراف على حضور محادثات وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، الخميس، وسط شكوك في مشاركة حماس.