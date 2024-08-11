إيلاف من تل أبيب: التقييم الحالي داخل اسرائيل أن إيران سوف تشن هجوما مباشرا على تل أبيب ردا على اغتيال إسماعيل هنية في الأيام المقبلة، حسبما قال مصدران مطلعان على التفاصيل لموقع "والا" الإخباري.

وتقول المصادر إن طهران قد تشن هجومها قبل محادثات اتفاق وقف إطلاق النار بشأن الرهائن المقرر إجراؤها يوم الخميس.

ويمثل التقييم الاستخباراتي الجديد خروجا عن التقارير التي صدرت في الأيام الأخيرة، والتي تفيد بأن إيران تعيد التفكير في ردها القاسي على عملية الاغتيال، التي تلقي باللوم فيها على إسرائيل، وسط ضغوط دولية شديدة.

ويقول التقرير إن ملف الرد على إسرائيل تحاصره خلافات عميقة في الداخل الإيراني، حيث يريد الرئيس مسعود بيزشكيان تجنب رد فعل قاس ومباشر، في حين يريد الحرس الثوري الإسلامي شن هجوم أكبر مما حدث في 13 و14 نيسان (أبريل).

ويقول أحد المصادر إن الوضع "لا يزال مائعا" بسبب الخلافات بين مختلف التيارات في الداخل الإيراني، إلا أن الصوت الذي يقول إن الهجوم على تل أبيب قد يحدث قبل الخميس المقبل له أصداء واسعة تحسباً لحدوثه فعلياً.