قال مصدران مطلعان لموقع أكسيوس إن التقييم المحدث الذي قدمته أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية يظهر أن إيران على استعداد لمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر رداً على اغتيال الزعيم السياسي لحماس في طهران ومن المرجح أن تفعل ذلك في غضون أيام.

وذكر الموقع أن الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن حزب الله من المرجح أن يهاجم أولاً، رداً على اغتيال فؤاد شكر في بيروت، ومن ثم إيران من الانضمام إلى هجوم مباشر من جانبها.

يشير التقييم الاستخباراتي الجديد إلى أن الهجوم قد يأتي قبل محادثات صفقة احتجاز الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة المقرر عقدها يوم الخميس، ما قد يعرض المفاوضات للخطر في ما قاله المسؤولون الإسرائيليون إنها لحظة مفصلية لاتفاق محتمل بين إسرائيل وحماس.

لكن أحد المصادر التي لديها معرفة مباشرة بالمعلومات الاستخباراتية قال إن الوضع "لا يزال مائعاً".

وقال المصدران إن التقييم، الذي تم صياغته في الساعات الأربع والعشرين الماضية، يمثل نقطة محورية.

خلال الأسبوع الماضي، اعتقدت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران لم تقرر بعد توقيت وطبيعة ردها وأن الضغوط الدولية والمناقشات الداخلية قد تدفع المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي نحو تأجيل أو كبح أو التقليل من الانتقام ضد إسرائيل.

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان يوم الجمعة "نأمل أن يكون ردنا محدد التوقيت وأن يتم إجراؤه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل".

وكانت إدارة بايدن تستعد لأسبوع دراماتيكي من الدبلوماسية عالية المخاطر لمحاولة منع الحرب في المنطقة وتأمين صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

ستشير نتائج المفاوضات الأسبوع المقبل إلى ما إذا كانت المنطقة ستغرق بشكل أعمق في أزمة وحرب دائمة وواسعة - أو ما إذا كان سيكون هناك تغيير كبير في المسار لأول مرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تحدث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وأبلغه أن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن إيران تستعد لهجوم واسع النطاق على إسرائيل.

ولا يزال النقاش الداخلي في إيران مستمراً ومن الممكن أن تتغير عملية صنع القرار الإيرانية، كما قال أحد المصادر المطلعة بشكل مباشر على المعلومات الاستخباراتية.

ويسعى الحرس الثوري الإيراني إلى اتخاذ رد أكثر صرامة وأوسع نطاقاً من الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في الثالث عشر من إبريل/نيسان، ولكن الرئيس الإيراني الجديد ومستشاريه يعتقدون أن التصعيد الإقليمي الآن لن يخدم مصالح إيران، كما قال المصدر.

وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي الأميرال البحري دانييل هاغاري في بيان إنه لا يوجد حالياً أي تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية للإسرائيليين.

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الكتلة يجب أن تفكر في فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بسبب تعليقات قال إنها تشكل "تحريضاً على جرائم حرب".

وفي منشور كتبه على إكس، أدان بوريل بن غفير لحثه مرة أخرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قطع جميع المساعدات والوقود عن قطاع غزة.

كما انتقد "التصريحات الشريرة" لسموتريتش وقال إنه يدعم رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في إداناته - في إشارة على ما يبدو إلى تصريح وزير المالية الأخير بأن تجويع مليوني شخص من سكان غزة من أجل استعادة رهائن حماس قد يكون "مبرراً وأخلاقياً"، وهو ما أدانه تورك.

كتب بوريل: "يجب أن تكون العقوبات على أجندة الاتحاد الأوروبي لدينا".

وقال: "أحث الحكومة الإسرائيلية على النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب"، مضيفاً أن إسرائيل يجب أن تظهر "حسن النية" في المحادثات من أجل وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن.

While the World pushes for a ceasefire in #Gaza, Min. Ben Gvir calls for cutting fuel & aid to civilians.



Like Min. Smotrich sinister statements, this is an incitement to war crimes. Sanctions must be on our EU agenda.



I support UN @Volker_Turk in his strong condamnations. 1/2